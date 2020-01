Günün ulduz falı - 19 YANVAR

Qoç - perspektivli planlar qurmayan, şəraiti özünə yox, özünü şəraitə uyğunlaşdırmağa üstünlük verənlər üçün gün sakit və hətta xoş keçəcək. Lakin daha az çevik və müəyyən məqsədə çatmağa can atanların vəziyyəti qibtə ediləsi olmayacaq. Onların uğur şansı minimal, məyusluqları isə çox ciddi olacaq.

Buğa - nəhayət ki, mənfi tendensiyalar geri çəkilir, sizə sakit, hətta xoş gündən zövq almağa imkan verir. Əlverişli məqamdan yararlanmaq və yeni işə başlamaq olar. Eləcə də, dincəlmək və gücünüzü bərpa etmək olar. Hər bir halda, vaxtınız hədər getməyəcək. Ailədə fikir ayrılıqları istisna deyil. Amma onlar müvəqqəti xarakter daşıyacaq.

Əkizlər - bu gün üçün münasib olan məşğuliyyətlər yaradıcılıq, əl işləri, eləcə də qiraətdir. Səs-küylü məclislərdən və kübar həyatda fəal iştirakdan imtina etmək məsələhətdir. Aktiv istirahət, idmanla məşğul olmaq və fiziki iş yalnız günün birinci yarısında məqsədəuyğundur.

Xərçəng - bu gün sizə asan olmayacaq. Hadisələr heç də arzuolunan məcrada inkişaf etməyəcək. Düzgünlük və intizamlılığına bel bağladığınız adamlar sizi pis vəziyyətdə qoyacaqlar. Maddi çətinliklər ehimalı var. Əgər şübhəli sövdələşmələrlə vəziyyəti düzəltməyə çalışsanız, çətinliklər daha da artacaq.

Şir - ötən günlərin zəhmət və qayğısını sevinc, şənlik və layiqli istirahət əvəz edəcək. Gün çox uğurlu olacaq, bəzi Şirlər heç bir səy göstərmədən uğur əldə edəcəklər. Köhnə tanışlarla görüşlər mümkündür. Onlar sizi gördüklərinə ürəkdən şad olacaq və xoş xəbərləri sizinlə bölüşəcəklər.

Qız - səhər saatlarında yaxınlarınızla mübahisələr gözlənilir. Günün ortasında isə harmoniya bərqərar olacaq. Siz tənqiddən incimir və eyhama eyhamla cavab vermirsiniz. Sülhpərvər əhval-ruhiyyənizin ətrafdakılara da sirayət etməsi üçün bir qədər vaxta ehtiyac var.

Tərəzi - gün ailəli Tərəzilərə xeyli müsbət emosiya bəxş edəcək. Onlar yaranmış imkandan yaxınları ilə vaxt keçirmək üçün istifadə edəcəklər. Bürcün tənha nümayəndələrinə isə evdə oturmamaq məsləhətdir - maraqlı tanışlıqlar mümkündür.

Əqrəb - gün gözlənilməzliklər, hazırlaşmağa macal tapmadığınız vacib hadisələrlə zəngin olacaq. Amma bunu dərd etməyin. Bu gün şəraiti göydə tutmağa, baş verənlərə dərhal reaksiya verməyə qadirsiniz. Düzdür, bu, çox yorucu olacaq. Günün sonunda hər şeydən çox sakit istirahətə ehtiyac duyacaqsınız.

Oxatan - alqı-satqı üçün əlverişli gün deyil. Pulu hətta ən yaxşı şeylərə xərcləməkdənsə, toplamaq yaxşıdır. Həyat potensialı aşağıdır. Nə qədər çətin olsa da, taqətdən düşməkdən qaçmaq lazımdır.

Oğlaq - əvvəlkilərlə müqayisədə daha az uğurlu olsa da, pis gün deyil. Diqqəti ev işlərinə cəlb etmək - komfort, interyer dizaynı və s. ilə məşğul olmaq mümkündür. Elm və araşdırma fəaliyyətində isə işlər bir qədər pis olacaq. Bu sahələrdə uğurlar cüzidir.

Dolça - xeyli təlaş və narahatlıq olacaq - bəzən boş şeylər, bəzən isə tam ciddi səbəblər üzündən. Dərd orasındadır ki, nəyin, həqiqətən, vacib, nəyin vacib olmadığını heç cür təyin edə bilməyəcəksiniz. Məsləhət üçün yaşlı qohumlarınıza müraciət etməyə dəyər. Onlar vəziyyətdən baş çıxarmaqda sizə yardım edəcəklər.



Balıqlar - bu gün sizin üçün kifayət qədər çətin olacaq. Sizə maraqlı və çox şey vəd edən kimi görünən işlə artıq başqası məşğul olur. Sizə qalan isə darıxdırıcı, yeknəsəq və yaradıcı yanaşma tələb etməyən məşğuliyyətdir. Bu gün sizi inciklik (ya konkret kimdənsə, ya da bütövlükdə həyatdan) idarə edəcək. Dava-dalaşlara səbəb olacaq, hətta, ən yaxın adamlarınıza da xoş olmayan sözlər deyəcəksiniz. Günahınızı yumaq asan olmayacaq.

