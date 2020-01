Dəri üçün ən zərərli 5 vərdiş

Təmizləmə, tonlama, nəmləndirmək, günəşdən qorumaq -bütün bunlar dəri sağlamlığının qarantı demək deyil. Bunun səbəbi, ən yaxşı dəri baxımdan da yan keçən bir neçə pis vərdişin olmasıdır:

1. Gecə yatmadan əvvəl dərinin tam təmizlənməməsi

Yuxu-qidalanma və üz baxım qədər daha vacib hesab edilir. Gecə dəri hüceyrələri bərpa olunur və yenilənir. Yalnız dəri tamamilə təmiz olduqda. Makiyajda uzun bir ağır gündən sonra yatağa düşmək arzusu olduqca başa düşüləndir. Lakin kir və yuyulmayan kosmetik qalıqlar məsamələri tıxayır, sızanaqları yaradır və dərini qurudur . Bu pis vərdişiniz sizə baha başa gələcək.

2. Siqaret çəkmək

Nikotin dəridə qan axınını azaldır, buna görə oksigen və qida maddələri azalır. Siqaretin tərkibindəki zəhərli maddələr kollagen və elastinin zülallarını zədələyir - nəticədə dəri möhkəmliyini və elastikliyini itirir. A və C vitaminləri siqaretin zərərini bir az azaldır, ancaq siqareti buraxmaq ən yaxşısıdır. 6 həftədən sonra nə qədər yaxşı göründüyünüzü görəcəksiniz.

3. Gündə bir dəfə günəşdən qoruyucu vasitələrdən istifadə

Günəş hər dəqiqə dərini qocaldır. 2012-ci ildə ABŞ-da əkizlərin dəri vəziyyətini müqayisə edən bir araşdırma aparıldı. İki bacının üzləri bir-birindən fərqlənirdi. Günəş vannası qəbul etməyi sevən biri 10 yaş böyük görünürdü. Beləliklə, SPF 30 istifadə edin, bunu ilin istənilən vaxtında tətbiq edə bilərsiniz və havaya çıxmadan əvvəl hər dəfə yeniləyin.

4. Şirniyyat yeməyə meyilli olmaq

Tədqiqatlar göstərir ki, artıq şəkər və sadə karbohidratlar (çörək, düyü, kartof) dərini yaşlandırır. Qlükoza molekulları kollagen üzərində hərəkət edir, bu da dərini daha elastik, hamar və günəşə daha həssas edir.Ancaq təzə meyvə və tərəvəzlər, əksinə antioksidanların çox olması səbəbi ilə zərərin qarşısını alır və dərini qoruyur.

5.Sızanaqların yanlış müalicəsi

Sızanaqları sıxaraq, çapıq və ya infeksiya almaq riskini daha da artırırsınız. Can sıxıcı sızanaqlardan xilas olmaq üçün sadəcə dərinizə düzgün qulluq etmək lazımdır.Dermatoloqlar benzoyl peroksid və salisilik turşunu ən çox yayılmış və təsirli sızanaq dərmanları adlandırırlar. Ancaq həddindən artıq yüksək konsentrasiyalar qıcıqlanmaya səbəb ola bilər, xüsusən həssas dəriniz varsa. Tədqiqatlar göstərir ki, benzoyl peroksidin 2,5% həlli 5% və ya 10% -dən az təsirli deyil və məhsuldakı 2% salisil turşusu əksər sızanaq növlərini müalicə etmək üçün kifayətdir.

