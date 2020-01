Trampın məsləhətçisi işdən kənarlaşdırıldı

ABŞ Prezidenti Donald Trampın Rusiya üzrə məsləhətçilərindən biri Endryi Pik vəzifəsindən kənarlaşdırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə mənbələrinə istinadən "Axios" nəşri məlumat yayıb.

Bildirilir ki, bu, "təhlükəsizlik məsələləri üzrə" onunla əlaqədar araşdırmanın aparılması ilə bağlıdır. Başqa təfərrüatlar açıqlanmır.

Ağ Ev və Pik isə məsələ ilə bağlı şərh verməkdən imtina ediblər.

Qeyd edək ki, Endryi Pik gələn həftə Davosda keçiriləcək Ümumdünya İqtisadi Forumunda Trampı müşayiət etməli idi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.