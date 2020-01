Prezident İlham Əliyevin rəsmi "Facebook" səhifəsində 20 Yanvar faciəsinin 30-cu ildönümü ilə bağlı paylaşım edilib.

Metbuat.az "20 Yanvar - 30 il" adlanan videoçarxı təqdim edir:





