Bakıda intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az apa-ya istinadən məlumatına görə, hadisə Yasamal rayonunda qeydə alınıb. Rayon sakini, 1999-cı il təvəllüdlü Niftəliyev Şamxal Təbriz oğlu yaşadığı evdə özünü asıb.

Qeyd edək ki, özünü asan Şamxal məşhur meyxanaçı Ələkbər Yasamallının bacısı oğludur və hərbi xidmətdən yeni qayıdıb.

