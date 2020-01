Xəbər verdiyimiz kimi bir neçə gün əvvəl "Mançester Siti"li futbolçuların təşkil etdiyi əyləncəyə qatılan italyan modellərin yeni görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, videoda Milandan xüsusi olaraq dəvət olunmuş 22 gözəl xanımın oyunçularla gecəyə necə hazırlaşmaları əks olunub.

Qeyd edək ki, hdisə "Mançester Siti"nin İngiltərə çempionatının son turunda "Aston Villa" üzərində 6:1 hesablı səfər qələbəsindən sonra başlayıb. "Şəhərlilər" qələbəni model xanımlarla qeyd ediblər

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.