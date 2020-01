Məşhur meyxanaçanın bacısı oğlunun intiharının təfərrüatı: Hamının evdən getdiyini gördükdən sonra... - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi tanınmış meyxanaçı Ələkbər Yasamallının 20 yaşlı bacısı oğlu Şamxal intihar edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şamxal itihardan əvvəlki gün dayısı ilə gecə saatlarına kimi söhbət edib.

Söhbət zamanı o, Ələkbərə heç bir şey deməyib.

Şamxal daha sonra hamının evdən getdiyinə əmin olduqdan sonra özünü asaraq intihar edib.

Mərhumun hansı səbəbdən intihara əl ətması bəlli deyil. Hazırda hadisə ilə bağlı istintaq gedir.

Gəncin ailəsi baş vermiş hadisədən dərin sarsıntı keçirib. Ələkbər Yasamallının bir çox sənət yoldaşı və meyxanaçılar söz ustadının evinə gələrək ona başsağlığı veriblər. (oxu.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.