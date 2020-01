Bakıda 21 yaşlı gənc ağır xəsarət alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Nəsimi rayonunda baş verib. Belə ki, 1999-cu il təvəllüdlü Musayev Məhəmmədəli Mübariz oğlu ehtiyatsızlıqdan ikinci mərtəbədən yıxılıb. Nəticədə, o, ağır bədən xəsarətləri alıb.

Yaralı təcili yardımın köməyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Müayinə zamanı M.Musayevə onurğa və ayağın sınığı diaqnozları qoyulub.

Yaralının vəziyyəti ağır olduğundan o, reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib.(Report)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.