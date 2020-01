"Qarabağ" İspaniyadan futbolçu transfer edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi La Liqada çıxış edən "Leqanes"ə məxsus Ovusu Kvabenanı heyətinə qatmağa yaxındı. 22 yaşlı forvard 2019/20 mövsümünün ilk yarısında icarə əsasında "Kordoba"da oynayıb (17 oyun, 6 qol). Artıq "Leqanes" Qana millisinin üzvünün "Qarabağ"a keçidinə razılıq verib.

Qeyd edək ki, Ovusu Kvabena ötən ildən dəvət aldığı Qana millisində 3 oyun keçirib.(fanat.az)

