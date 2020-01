ABŞ-da silahlı insident baş verib, ölən və yaralananlar var

ABŞ-ın Texas ştatının San-Antonio şəhərindəki “Venture” musiqi salonunda ötən gün axşam keçirilən konsert zamanı silahlı insident baş verib, 2 nəfər ölüb, 5-i yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şəhər polisinin rəisi Uilyam Makmanus məlumat yayıb.

Bildirilib ki, salonda bir qrupla başqa bir şəxs arasında mübahisə zamanı həmin şəxs silahdan atəş açıb. Nəticədə 1 nəfər hadisə yerində ölüb, yaralanan 6 nəfər xəstəxanaya çatdırılıb. Onlardan biri xəstəxanada keçinib.

Ölən və yaralananların həmin məkanın daimi müştərisi olduqları bildirilir.

Polis hadisəni törədən şəxsi axtarır.(Report)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.