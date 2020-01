Türkiyənin “Haber Global” televiziya kanalı 20 yanvar faciəsinə həsr olunan süjet hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, süjetdə sovet hakimiyyəti ordusunun gecə Bakıya soxulmalarından, burada törətdikləri qanlı hadisələrdən söhbət açılıb.

Bundan başqa, süjetdə Ümumilli lider Heydər Əliyevin Moskvada Sovet hakimiyyətinə kəskin şəkildə etirazını bildirməsi də yer alıb.

Daha ətraflı sujetdə:

(ölkə.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.