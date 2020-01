Ekvadorun "Barselona" klubunun "Delfin"lə qarşılaşması maraqlı anlarla yadda qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qonaqların 1-0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşan oyuna azarkeşlərdən birinin görüntüləri damğa vurub. Yanında əyləşən qızı öpdükdən sonra ekranda çəkildiyini görən azarkeş özünü itirib. Ekvador mətbuatı sözügedən şəxsin evli olduğunu yazıb, həyat yoldaşı ilə birgə fotosunu paylaşıb.

Təkcə "tvitter"də 20 milyondan çox izlənən görüntünü təqdim edirik.

(offsideplus.az)

