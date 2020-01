Xızıda ana və üç övladı itkin düşüb - FOTO

Xızı rayonu ərazisində ana və 3 övladı itkin düşüb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə APA-ya Xızı Rayon Polis Şöbəsindən (RPŞ) məlumat verilib. Xızı rayonu, Qızıldərə ərazisində yerləşən fermada müvəqqəti yaşayan, əslən Qubanın Dalıqaya kəndindən olan İsayev Səxavət Şahabbas oğlu 18.01.2020-ci ildə tarixində Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) “102”xidməti zəng mərkəzi sisteminə müraciət edərək yoldaşı və 3 övladının itkin düşdüyü barədə məlumat verib.

O müraciətində bildirib ki, 1993-cü il təvəllüdlü həyat yoldaşı İsayeva Əfsanə Cəmil qızının 17.01.2020-ci il tarixində günorta saatlarında 9 yaşlı qızı Nurcanı, 8 yaşlı oğlu Nurlanı və 1 yaşlı oğlu Sərxan İsayevi götürərək yaşadıqları fermadan çıxaraq naməlum istiqamətdə getməsivə bir daha geri qayıtmaması barədə məlumat verib.

