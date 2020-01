Bakıda məşhur restoranın parkinqində insident olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Binəqədi rayonunda yerləşən “Cratos” restoranının yeraltı dayanacağında qeydə alınıb. Məlumata görə, Y.Xəlilov adlı şəxs həmin restoranın parkinqində olan zaman borclu olduğu Rüfət adlı şəxs və yanındakı bir nəfər ona zor tətbiq edərək BMW markalı avtomobili əlindən alaraq qaçıblar.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.(Report)

