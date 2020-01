Ötən gün Bakının Sabunçu rayonunun Ramana qəsəbəsində küçədə qadın meyiti tapılıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə "oxu.az"-a hüquq-mühafizə orqanlarından məlumat verilib. Meyitin üzərində zorakı əlamətlərə rast gəlinməyib. 45-50 yaşlarında olan qadının şəxsiyyəti hələ müəyyən edilməyib.

Polisin ilkin versiyasına görə, qadının daimi yaşayış yeri olmayıb və səfil həyat tərzi sürüb.

