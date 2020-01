Rusiyanın Baş prokuroru Yuri Çayka vəzifəsini tərk edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu addım onun yeni vəzifəyə keçidi ilə əlaqədardır. Ölkə prezidenti Vladimir Putini Baş prokuror vəzifəsinə İstintaq Komitəsinin sədr müavini İqor Krasnovun namizədliyini təklif edib.(Trend)

