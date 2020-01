BBC Yayım Korporasiyasının baş direktoru Toni Holl istefaya gedir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə xəbər BBC-nin saytında yerləşdirilib. Bildirilir ki, istefa yayda baş tutacaq.

Qeyd edək ki, T. Holl 7 ildir, BBC-yə rəhbərlik edir.

