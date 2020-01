Özbəkistan hökuməti tam tərkibdə istefa verib.

Metbuat.az-ın "Ren TV"yə istinadən verdiyi məlumata görə, Nazirlər Kabinetinin üzvləri Özbəkistan Respublikası Konstitusiyasının 98-ci maddəsinə uyğun olaraq istefa veriblər.

Özbəkistan prezidentinin qərarına əsasən yeni hökumət formalaşdırılana qədər istefa verən hökumətin üzvləri öz səlahiyyətlərini icra edəcəklər.

Yeni baş nazirin namizədliyinə yanvarın 21-i keçiriləcək parlamentin hər iki palatasının birgə iclasında baxılacaq.

