Bakının Suraxanı rayonunda qadını yük avtomobili vuraraq öldürüb.

Metbuat.az APA-ya istinadla xəbər verir ki, hadisə Ramana qəsəbəsində baş verib. 1955-ci il təvəllüdlü Məcnunova Peykar Qubad qızı yolu keçərkən onu “QAZel” markalı yük avtomobili vurub. Yaralı təcili yardım vasitəsilə xəstəxanaya çatdırılarkən yolda dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, ölən şəxs tanınmış fotoqraf Səfiyar Məcnunun anasıdır.

