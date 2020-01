Çində naməlum virusdan ölənlərin sayı 4 oldu

Çinin Hubey əyalətinin Uxan şəhərində koronavirusun yeni növündən 4-cü ölüm qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Uxan şəhərinin səhiyyə məsələləri üzrə Komitəsinin açıqlamasında deyilir. Açıqlamada bildirilir:

"Yanvarın 19-u gecə yarısı üçün Uxanda yeni növ koronavirusa 198 yoluxma faktı qeydə alınıb, 25 nəfər artıq xəstəxanadan evə buraxılıb, 4 nəfər ölüb".

Bildirilir ki, ölən şəxs 89 yaşlı kişidir, xəstəliyin əlamətləri yanvarın 13-də qeydə alınıb, yanvarın 18-i nəfəs almaqda çətinlik çəkməsi səbəbindən xəstəxanaya yerləşdirilib, yanvarın 19-u saat 23:39-da isə həkimlərin səylərinə baxmayaraq vəfat edib.

Hazırda 169 nəfər müalicə alır, onlardan 10-u çox ağır, 35-i isə ağır vəziyyətdədir.(Trend)



