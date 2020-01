Bakının Binəqədi rayonunda döyülmə hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Biləcəri qəsəbəsində qeydə alınıb. 1971-ci il təvəllüdlü Qəniyeva Könül Xasay qızı həyat yoldaşı tərəfindən döyülərək, çoxsaylı sınıq xəsarətləri alıb. Yaralı 1 saylı şəhər xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib.

Faktla bağlı Binəqədi Rayon Polis İdarəsinin 6-ci Polis Bölməsi tərəfindən araşdırma aparılır.(Apa)

