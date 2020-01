"Qarabağ"ın futbolçusu İtaliya klubunda?

"Qarabağ"ın futbolçusu Faysal Rerras Ağdam klubundan ayrıla bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, İtaliya B Seriyasının təmsilçisi "Benevento" belçikalı müdafiəçini transfer etmək istəyir. Bildirilir ki, hazırda B Seriyasının lideri sürpriz olmayacağı təqdirdə, növbəti mövsümdən A Seriyasında çıxış edəcək. Komanda buna görə yeni mövsüm üçün heyətinə yeni futbolçular cəlb etməyi düşünür.

Xəbərdə 26 yaşlı oyunçunun "Qarabağ"la müqaviləsinin iyunda başa çatacağı vurğulanıb. Ağdam təmsilçisinin müqaviləni daha bir il uzatmaq imkanı olsa da, klubun bu hüquqdan yararlanmağı planlaşdırmadığı bildirilib. Rerrasla İtaliyanın "Krotone", Fransanın "Lans", Türkiyənin "Rizespor" və Belçikanın "Lyej" klublarının da maraqlandığı iddia olunub.(qol.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.