Türkiyənin Manisa şəhərinin Kula qəsəbəsində dəhşətli cinayət baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 18 yaşlı K.A axşam saatlarında evin qarşısına gələrək anası Ummuhanı çölə çağırıb. Hələlik səbəbi bilinməyən mübahisə səbəbindən o, anasına 15 bıçaq zərbəsi endirib.

Qanlar içində yerdə qalan 53 yaşlı qadın ağır yaralı halda xəstəxanaya yerləşdirilib. Cinayəti törədən oğlu isə polisə təslim olub.

Ürəyi zəif olanlara videoya baxmağı tövsiyə etmirik.(baku.ws)

