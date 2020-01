Azərbaycanın ən yaxşı dizaynerləri bəlli olacaq

"Azerbaijan Design Award" ölkənin ən yaxşı dizaynerlərini seçəcək. Belə ki, 2-ci mövsüm təşkil olunan müsabiqə layihələrin qəbuluna start verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, layihənin təsisçi və təşkilatçıları, gənc dizaynerlər Rəhim İsmayılov (müəllif, həmtəsisçi), Ramin Nəsirov (həmtəsisçi) və Elşən Quliyevdir (həmtəsisçi). 10 dizayn kateqoriyasından olan yaradıcı insanları bir araya toplayan yeganə layihəyə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi də dəstək verib.

Yaradıcı şəxslər üçün tamamilə ödənişsiz təşkil olunan müsabiqə ölkədə dizayn səviyyəsinin yüksəldilməsi və istedadlı şəxsləri üzə çıxarmaq məqsədilə həyata keçirilir. Dizaynın keyfiyyətini yüksəltməklə dünya səviyyəsində dizaynerlərlə ayaqlaşmaq üçün mühit yaratmaq istəyən təşkilatçılar, buna görə dünyanın dörd bir yanından münsiflər cəlb edib. 18 münsifin yer aldığı layihədə Azərbaycanla yanaşı Kanada, Rusiya, İtaliya, Cənubi Koreya, Polşa, Türkiyə, İrandan olan münsiflər yer alır. Dünyaca məşhur peşəkarlardan ibarət münsiflər heyəti bütün layihələri onlayn şəkildə anonim olaraq dəyərləndiriləcək.

Dizaynerlər rəsmi sayt üzərindən 10 kateqoriya üzrə layihələrini təqdim edə bilərlər.

Brendinq, qablaşdırma dizaynı, illustrasiya, veb dizayn, sənaye dizaynı, tətbiqetmə (app) dizaynı, interyer dizaynı, eksteryer dizaynı, çap dizaynı, outdoor dizaynı.

Azerbaijan Design Award layihəsinin qalibləri mart ayında keçiriləcək möhtəşəm final gecəsində 400-nəfərdən artıq dəvətlinin qarşısında canlı şəkildə elan olunacaq. Finalçılara Azerbaijan Design Award və Mədəniyyət Naziliyi tərəfindən diplom və hədiyyələr təqdim olunacaq. Qaliblərə isə əsas mükafat Azerbaijan Design Award kuboku, diplom və hədiyyələr təqdim olunacaq.

Layihənin rəsmi tərəfdaşı Kreativ Azərbaycan portalı, media tərəfdaşı isə "Metbuat.az" İnformasiya Agentliyidir.

Bütün yaradıcı insanları bu möhtəşəm dizayn festivalında iştirak etməyə dəvət edirik.

Layihələrin qəbulu: 13 yanvar - 17 fevral

