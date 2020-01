Metroda sərnişinlərin mobil telefonlarını oğurlayan şəxs tutulub

Bakı metrosunda oğurluq hadisəsi baş verib.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə yanvarın 19-u saat 16:30 radələrində metronun “İnşaatçılar” stansiyasında qeydə alınıb. Sərnişin Nigar Həmidova polisə mobil telefonunun oğurlandığı barədə məlumat verib.

Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Cinayət-Axtarış İdarəsi və Bakı Metropolitenində Polis Şöbəsi əməkdaşlarının birgə keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində əvvəllər məhkum olmuş, Bakı sakini, 1966-cı il təvəllüdlü Elçin Məmmədov saxlanılıb.

Şübhəli şəxsin ətrafında aparılan araşdırmalar zamanı E. Məmmədovun həmin gün saat 14:30 radələrində metronun “28 May” stansiyasında Xəyalə Abudovanın da mobil telefonunu oğurladığı müəyyən edilib.

Faktlarla bağlı araşdırma aparılır.(Apa)

