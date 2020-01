Türkiyədə yağan güclü qar Yozqat, Kayseri və Sivas vilayətlərində ümumilikdə 300-dən çox yaşayış məntəqəsi ilə əlaqənin kəsilməsinə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin yaşayış məntəqələrində dərslər də dayandırılıb. Bəzi bölgələrdə qar örtüyünün bir metrədək çatdığı deyilir.

Hazırda yaşayış məntəqələri ilə əlaqənin bərpa olunması üçün işlər aparılır.

