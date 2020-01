Əhalənin nəzərinə! Bu xəstəxanalar pulsuz oldu - SİYAHI

Yanvarın 1-dən ölkədə icbari tibbi sığortanın tətbiqinə başlanılıb. Lakin insanlarda hansı tibb müəssisəsinin Səhiyyə Nazirliyi və “Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi”nə (TƏBİB) tabe olması hələ də çaşqınlıq yaradır.

Metbuat.az APA-ya istinadən Səhiyyə Nazirliyi və TƏBİB-in tabeliyində olan tibb müəssisələrinin siyahısını təqdim edir:

Qeyd edək ki, ölkə Prezidentinin 2006-cı il 25 may tarixli 413 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin strukturu”nda və “Azərbaycan Respublikasında icbari tibbi sığortanın tətbiqinin təmin edilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında” 2018-ci il 20 dekabr tarixli 418 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə fərmanına əsasən, Səhiyyə Nazirliyinə və TƏBİB daxil olan tibb müəssisələrinin siyahısı müəyyənləşib.

Belə ki, Məhkəmə Psixiatrik Ekspertiza Mərkəzi, Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi və onun şöbələri, Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin tabeliyindəki dezinfeksiya stansiyaları və profilaktik dezinfeksiya şöbələri, Bakı Şəhər Dezinfeksiya Stansiyası və onun bölmələri, tibb tədris müəssisələri, Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi və onun filialları, Milli Onkologiya Mərkəzi və onkoloji xəstəxanalar (dispanserlər), Respublika Leproz (Cüzam) Xəstəxanası, taun əleyhinə stansiya və şöbələr, İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi, Respublika QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzi, ailə planlaması məsləhətxanaları və mərkəzləri, ailə və nikah məsləhətxanaları, “Tibb” qəzeti, “Azərbaycan Tibb Jurnalı”, Azərbaycan Respublikası Dövlət Elmi-Tibbi Kitabxanası, Azərbaycan Təbabəti Muzeyi, Analitik Ekspertiza Mərkəzi, “Azərtibbtəchizat” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti, sanatoriyalar və kurort üsulları ilə müalicə edən tibb müəssisələri, Bakı Sağlamlıq Mərkəzi, Tikilməkdə olan Müəssisələrin Müdiriyyəti, İnformatika və Statistika İdarəsi, Səhiyyənin İnformasiyalaşdırılması Mərkəzi, İnnovasiya və Təchizat Mərkəzi, psixiatrik və narkoloji xidmətlər göstərən tibb müəssisələri, habelə körpələr evləri Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində qalıb.

Fərmana əsasən, Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsi, Gəncə Şəhər Səhiyyə İdarəsi, Sumqayıt Şəhər Səhiyyə şöbəsi, habelə tabeliyindəki dövlət səhiyyə sisteminə daxil olan tibb müəssisələri TƏBİB-in tabeliyinə verilib.

TƏBİB-ə daxil olan bütün tibb müəssisələrinin siyahısı:

1. Tibbi mərkəzlər və birliklər

Milli Hematologiya və Transfuziologiya Mərkəzi

Xüsusiləşdirilmiş Angiolojj Mərkəzi

Respublika Perinatal Mərkəzi

Respublika Uşaq Stomatoloji Mərkəzi

Respublika Narkoloji Mərkəzi

Respublika Endokrinoloji Mərkəz

Siyəzən Müalicə-Diaqnostika Mərkəzi

Lənkəran Müalicə Diaqnostika Mərkəzi

Şirvan Müalicə Diaqnostika Mərkəzi

Qəbələ Müalicə Diaqnostika Mərkəzi

Füzuli Müalicə Diaqnostika Mərkəzi

Quba Müalicə Diaqnostika Mərkəzi

Qazax Müalicə Diaqnostika Mərkəzi

Bərdə Müalicə Diaqnostika Mərkəzi

Cəlilabad Müalicə Diaqnostika Mərkəzi

Zaqatala Müalicə Diaqnostika Mərkəzi

Şamaxı Müalicə Diaqnostika Mərkəzi

Tovuz Hemodializ və Diaqnostika Mərkəzi

2. Stasionar müəssisələr

Akademik M.Ə.Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanası

Respublika Uşaq Klinik Xəstəxanası

Müharibə Veteranları Respublika Xəstəxanası

Akademik Mirməmməd Cavadzadə adına Respublika Kliniki UrolojiXəstəxanası

1 nömrəli Respublika Psixiatriya Xəstəxanası

1 nömrəli Respublika Psixiatriya Xəstəxanası nəzdində Müalicə istehsalat Əmək Emalatxanası

2 nömrəli Ağdam rayonlararası Psixiatriya Xəstəxanası

“Azərsutikinti” xəstəxanası

Neyrocərrahlıq Xəstəxanası

Respublika Dəri-Zöhrəvi Dispanseri

Tibbi Reabilitasiya Xəstəxanası

Psixi Sağlamlıq Mərkəzi

3. Ambulator-poliklinika müəssisələri

Yazıçılar Poliklinikası

4. Təcili tibbi yardım müəssisələri

Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyası (TTTYS)

TTTYS-nin Konsultativ bölmə (sanaviasiya)

TTTYS-nin Şirvan Regional Məntəqəsi

TTTYS-nin Salyan Regional Məntəqəsi

TTTYS-nin Masallı Regional Məntəqəsi

TTTYS-nin İmişli Regional Məntəqəsi

TTTYS-nin Kürdəmir Regional Məntəqəsi

TTTYS-nin Yevlax Regional Məntəqəsi

TTTYS-nin Gəncə Regional Məntəqəsi

TTTYS-nin Şəmkir Regional Məntəqəsi

TTTYS-nin Qazax Regional Məntəqəsi

TTTYS-nin Şəki Regional Məntəqəsi

TTTYS-nin Şamaxı Regional Məntəqəsi

TTTYS-nin Siyəzən Regional Məntəqəsi

TTTYS-nin Avtobazası

5. Digər qurumlar

Xüsusi Tibbi Təchizat Bazası

6. Bakı şəhəri üzrə

Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsi

A.H.Kazımov adına 1 nömrəli Şəhər Poliklinikası

2 nömrəli Şəhər Poliklinikası

M.Hüseynov adına 3 nömrəli Şəhər Poliklinikası

4 nömrəli Şəhər Poliklinikası

5 nömrəli Şəhər Poliklinikası

6 nömrəli Şəhər Poliklinikası

7 nömrəli Şəhər Poliklinikası

8 nömrəli Şəhər Poliklinikası

9 nömrəli Şəhər Poliklinikası

10 nömrəli Şəhər Poliklinikası

11 nömrəli Şəhər Poliklinikası

12 nömrəli Şəhər Poliklinikası

13 nömrəli Şəhər Poliklinikası

15 nömrəli Şəhər Poliklinikası

16 nömrəli Şəhər Poliklinikası

17 nömrəli Şəhər Poliklinikası

18 nömrəli Şəhər Poliklinikası

19 nömrəli Şəhər Poliklinikası

20 nömrəli Şəhər Poliklinikası

21 nömrəli Şəhər Poliklinikası

22 nömrəli Şəhər Poliklinikası

23 nömrəli Şəhər Poliklinikası

24 nömrəli Şəhər Poliklinikası

25 nömrəli Şəhər Poliklinikası

26 nömrəli Şəhər Poliklinikası

27 nömrəli Şəhər Poliklinikası

28 nömrəli Şəhər Poliklinikası

29 nömrəli Tələbə Poliklinikası

30 nömrəli Tələbə Poliklinikası

32 nömrəli Şəhər Poliklinikası

33 nömrəli Şəhər Poliklinikası

34 nömrəli Şəhər Poliklinikası

35 nömrəli Şəhər Poliklinikası

36 nömrəli Şəhər Poliklinikası

37 nömrəli Şəhər Poliklinikası

38 nömrəli Şəhər Poliklinikası

39 nömrəli Şəhər Poliklinikası

1 nömrəli Uşaq Poliklinikası

2 nömrəli Uşaq Poliklinikası

3 nömrəli Uşaq Poliklinikası

4 nömrəli Uşaq Poliklinikası

M.N.Qəmbərov adına 5 nömrəli Uşaq Poliklinikası

6 nömrəli Uşaq Poliklinikası

7 nömrəli Uşaq Poliklinikası

8 nömrəli Uşaq Poliklinikası

9 nömrəli Uşaq Poliklinikası

10 nömrəli Uşaq Poliklinikası

11 nömrəli Uşaq Poliklinikası

12 nömrəli Uşaq Poliklinikası

13 nömrəli Uşaq Poliklinikası

14 nömrəli Uşaq Poliklinikası

15 nömrəli Uşaq Poliklinikası

16 nömrəli Uşaq Poliklinikası

17 nömrəli Uşaq Poliklinikası

19 nömrəli Uşaq Poliklinikası

20 nömrəli Uşaq Poliklinikası

21 nömrəli Uşaq Poliklinikası

22 nömrəli Uşaq Poliklinikası

1 nömrəli Tələbə Poliklinikası

2 nömrəli Tələbə Poliklinikası

3 nömrəli Tələbə Poliklinikası

Azərbaycan Tibb Universitetinin Tələbə Poliklinikası

1 nömrəli Qadın Məsləhətxanası

2 nömrəli Qadın Məsləhətxanası

3 nömrəli Qadın Məsləhətxanası

7 nömrəli Qadın Məsləhətxanası

9 nömrəli Qadın Məsləhətxanası

10 nömrəli Qadın Məsləhətxanası

30 nömrəli Ambulatoriya

1 nömrəli Uşaq Stomatoloji Poliklinikası

2 nömrəli Uşaq Stomatoloji Poliklinikası

3 nömrəli Uşaq Stomatoloji Poliklinikası

4 nömrəli Uşaq Stomatoloji Poliklinikası

Ə.D.Məlikov adına 6 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası

7 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası

9 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası

10 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası

11 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası

12 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası

13 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası

14 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası

15 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası

16 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası

17 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası

18 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası

19 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası

21 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası

22 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası

23 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası

24 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası

26 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası

28 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası

29 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası

31 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası

32 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası

Kliniki Tibbi Mərkəz

M.Ə.Əfəndiyev adına 2 nömrəli Şəhər Klinik Xəstəxanası

3 nömrəli Şəhər Klinik Xəstəxanası

5 nömrəli Şəhər Klinik Xəstəxanası

8 nömrəli Şəhər Xəstəxanası

Uşaq Bərpa Müalicə Mərkəzi

4 nömrəli Birləşmiş Uşaq Xəstəxanası

8 nömrəli Birləşmiş Uşaq Xəstəxanası

Z.Bayramov adına 9 nömrəli Birləşmiş Uşaq Xəstəxanası

Ə.Qarayev adına 2 nömrəli Klinik Uşaq Xəstəxanası

3 nömrəli Uşaq Xəstəxanası

6 nömrəli Uşaq Klinik Xəstəxanası

1 nömrəli Uşaq Yoluxucu Xəstəliklər Xəstəxanası

5 nömrəli Uşaq Yoluxucu Xəstəliklər Xəstəxanası

7 nömrəli Uşaq Yoluxucu Xəstəliklər Xəstəxanası

Uşaq Nevroloji Xəstəxanası

Psixonevroloji Uşaq Evi

11 nömrəli Uşaq Vərəm Xəstəxanası

1 nömrəli Vərəm Əleyhinə Dispanser

2 nömrəli Vərəm Əleyhinə Dispanser

3 nömrəli Vərəm Əleyhinə Dispanser

4 nömrəli Vərəm Əleyhinə Dispanser

5 nömrəli Vərəm Əleyhinə Dispanser

6 nömrəli Xüsusiləşdirilmiş Vərəm Xəstəxanası

8 nömrəli Xüsusiləşdirilmiş Vərəm Xəstəxanası

9 nömrəli Xüsusiləşdirilmiş Vərəm Xəstəxanası

7 nömrəli Vərəm Əleyhinə Dispanser

1 nömrəli Dəri-Zöhrəvi Dispanseri

2 nömrəli Dəri-Zöhrəvi Dispanseri

3 nömrəli Uşaq Dəri-Zöhrəvi Dispanseri

2 nömrəli Klinik Psixiatriya Xəstəxanası

Bakı Şəhər Narkoloji Dispanseri

2 nömrəli Doğum Evi

3 nömrəli Doğum Evi

4 nömrəli Doğum Evi

5 nömrəli Klinik Doğum Evi

7 nömrəli Doğum Evi

Zığ Sağlamlıq Mərkəzi

Xocasən Sağlamlıq Mərkəzi

Kürdəxanı Sağlamlıq Mərkəzi

Zabrat Müalicə-Diaqnostika Mərkəzi

Zirə Müalicə-Diaqnostika Mərkəzi

Bakı şəhəri 1 nömrəli Körpələr Evi

Bakı şəhər Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyası

Təcili Yardım Avtobazası

7. Abşeron rayonu üzrə

Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Abşeron Rayon Poliklinikası

Abşeron Rayon Uşaq Poliklinikası

Saray qəsəbə xəstəxanası

Qobu qəsəbə xəstəxanası

Kənd və qəsəbə həkim məntəqələri:

Aşağı Güzdək Masazır

Ceyranbatan Mehdiabad

Digah Məmmədli

Fatmayı Novxanı

Güzdək Pirəkəşkül

Hökməli

Kənd tibb məntəqələri:

Görədil Qobustan

8. Ağcabədi rayonu üzrə

Ağcabədi Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Hindarx qəsəbə xəstəxanası

Qaravəlli kənd sahə xəstəxanası

Aran kənd sahə xəstəxanası

Boyat kənd sahə xəstəxanası

Sarıcalı kənd sahə xəstəxanası

Kənd həkim məntəqələri:

Aşağı Avşar Qiyaməddinli

Avşar Mehrablı

Bala Kəhrizli Minaxorlu

Gələbədin Muğanlı

Hacıbədəlli Pərioğlular

Hüsülü Rəncbərlər

Xocavənd Salmanbəyli

Kəbirli Şənlik

Kürdlər Təzəkənd

Qaradolaq

Kənd tibb məntəqələri:

Ağabəyli Yuxarı Qiyaməddinli

Aran (Nasos-1 yaşayış sahəsi) Mehrablı (Meşəçilik yaşayış sahəsi)

Aran (Nasos-2 yaşayış sahəsi) Mirzəhaqverdili

Arazbar Nəcəfqulubəyli

Biləyən Poladlı

Böyük Kəhrizli Sarvanlar

Cəfərbəyli Şahsevən

Göyük Şərəfxanlı

Hacılar Şotlanlı

Xocavənd Taynaq

İmamqulubəyli Təzəkənd

Qaraxanlı Yeni Qaradolaq

9. Ağdam rayonu üzrə

Ağdam Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Doğum Evi

Ağciyər Xəstəlikləri Dispanseri

Göz Xəstəxanası

Uşaq Xəstəxanası

Dəri-Zöhrəvi Dispanseri

Ruhi Əsəb Dispanseri

Təcili Yardım Stansiyası

Mahrızlı kənd xəstəxanası

Xındırıstan kənd xəstəxanası

Çəmənli kənd xəstəxanası

Üçoğlan kənd xəstəxanası

Quzanlı qəsəbə xəstəxanası

Qərvənd kənd xəstəxanası

Boyəhmədli kənd xəstəxanası

Mərzili kənd xəstəxanası

Güllücə kənd xəstəxanası

Xaçınçay kənd xəstəxanası

Novruzlu kənd xəstəxanası

Gülablı kənd xəstəxanası

Kənd və qəsəbə həkim məntəqələri:

Atçılıq Ətyeməzli

Bağbanlar Göytəpə

Ergi Xıdırlı

Əfətli İsmayılbəyli

Əhmədağalı Keşdazlı

Əhmədavar Qaradağlı

Əliağalı Qasımlı

Qiyaslı Sarhacılı

Maqsudlu Sarıcalı

Manik Saybalı

Muğanlı Seyidli

Nəmirli Şıxbabalı

Papravənd Yusifcanlı

Kənd tibb məntəqələri:

2 nömrəli şöbə Kürdlər

Abdal Qalayçılar

Abdunlu Qaradağlı

Açarlı Qaraqaşlar

Alıbəyli Qaraqaşlar

Ayaq Qərvənd Qarapirimli

Gül Baharlı Qarazeynallı

Baharlı Qəhrəmanbəyli

Ballılar Qızıllı

Baş Güneypəyə Qullar

Bəşirlər Məmmədbağırlı

Böyükbəyli Mirəşelli

Cavahirli Mollalar

Cinli Mollalar

Çıraqlı Muğanlı

Çuxurməhlə Orta Güneypəyə

Çullu Orta Qışlaq

Çullu Orta Qışlaq

Dadaşlı Paşabəyli

Evoğlu Pirzadlı

Eyvazlı Poladlı

Hacımədətli Rzalar

Hacıturalı Salahlı

Həsənağalı Sarıcalı

Xaçındərbənd Sarıçoban

Xatonbəyli Sırxavənd

İkinci Yüzbaşılı Sofulu

İlxıçılar Suma

İmamqulubəyli Şelli

İsalar Şıxlar

Kəlbahüseynli Şirvanlı

Kəngərli Şişpapaqlılar

Kiçikli Şotlanlı

Kolqışlaq Şurabad

Kosalar Şükürlü

Küdürlü Tağıbəyli

Talışlar Usublu

Tərneft Yeni Qaralar

Təzəkənd Yuxarı Yüzbaşılı

Tükəzbanlı Zəngişalı

Umudlu

10. “Ağdaş rayon Mərkəzi Xəstəxanası” publik hüquqi şəxs

11. Ağstafa rayonu üzrə

Ağstafa Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Muğanlı kənd sahə xəstəxanası

Kənd və qəsəbə həkim məntəqələri:

Aşağı Göycəli Köçvəlili

Aşağı Kəsəmən Qıraq Kəsəmən

Böyük Kəsik Qırılı

Dağ Kəsəmən Pirili

Düzqışlaq Poylu

Eynallı Sadıqlı

Göycəli Saloğlu

Xətai Tatlı

Köçəsgər Vurğun

Kənd və qəsəbə tibb məntəqələri

Ceyrançöl Qarayazı

Həsənsu Mollacəfərli

Həzi Aslanov Poylu qəsəbə

Xılxına Soyuqbulaq

Kolayır Soyuqbulaqlar

Kolxəlfəli Yaradullu

Köhnəqışlaq Zəlimxan

Qarahəsənli

12. Ağsu rayonu üzrə

Ağsu Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Kalva kənd sahə xəstəxanası

Kənd həkim məntəqələri

Bico İlxıçı

Bozavand Kəndoba

Çaparlı Qaraqoyunlu

Çiyni Qəşəd

Ərəbmehdibəy Növcü

Ərəbuşağı Padar

Gəgəli Rəhimli

Xanbulaq

Kənd tibb məntəqələri:

Abasxanlı Elabad

Ağabəyli Ərəbsarvan

Ağalarbəyli Göydəlləkli

Aratlı Curuğlu Xəlilli

Cəlayir Ləngəbiz

Muradlı Pirhəsənli

Musabəyli Şahbəyli

Nəmirli Təklə

Nuran Yenilik

Padarqışlaq

13. Astara rayonu üzrə

Astara Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Asxanakəran kənd sahə xəstəxanası

Pəlikəş kənd sahə xəstəxanası

Kijəbə qəsəbə sahə xəstəxanası

Pensər kənd sahə xəstəxanası

Kənd və qəsəbə həkim məntəqələri:

Artupa Suparibağ

Ərçivan Şahağac

Hamoşam Şiyəkəran

Kakalos Şuvi

Ojakəran Təngərüd

Siyaku

Kənd tibb məntəqələri:

Anbuba Seləkəran

Bala Şahağac Səncərədi

Burzubənd Sığaloni

Kolatan Sım

Maşxan Siyətük

Məsçitməhəllə Şümrüd

Miki Çayoba

Motalayataq Toradi

Ojakəran (Lovayn yaşayış

sahəsi) Vaqo

Ovala Züngüləş

Rinə

14. Balakən rayonu üzrə

Balakən Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Qabaqçöl qəsəbə sahə xəstəxanası

Kənd həkim məntəqələri:

Gərəkli Qazma

Hənifə Qullar

İtitala Mahamalar

Katex Sarıbulaq

Kortala Talalar

Qasbinə Tülü

Qaysa Yeni Şərif

Kənd tibb məntəqələri:

Bedağar Qazbölük

Beretbinə Mazımçay

Cillik Meşəşambul

Gülüzanbinə Poştbinə

Hetovlar Roçəhməd

Xalatala Şambul

İsaxlıgirmə Şambulbinə

Qaracabinə Şərif

15. Beyləqan rayonu

Beyləqan Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Birinci Şahsevən kənd sahə xəstəxanası

Dünyamalılar kənd sahə xəstəxanası

Təzəkənd kənd sahə xəstəxanası

Kənd və qəsəbə həkim məntəqələri:

Aşağı Çəmənli Qəhrəmanlı

Birinci Aşıqlı Milabad

Bünyadlı Örənqala

Eyvazalılar Şərq

Əhmədli Tatalılar

Əlinəzərli Türklər

İkinci Şahsevən Yuxarı Aran

Kəbirli

Kənd və qəsəbə tibb məntəqələri:

Aşıqalılar Qaradağlı

Bahar Qaralılar

Baharabad Mayak

Bolsulu Mil

Əmirzeydli Sarısu

Gödəklər Şəfəq

Günəş Yeni Mil

İkinci Aşıqlı Yuxarı Çəmənli

İmamverdili Yuxarı Kəbirli

16. Bərdə rayonu üzrə

Bərdə Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Birləşmiş Uşaq Xəstəxanası

Doğum Evi

Vərəm Əleyhinə Xəstəxana

Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyası

Əyricə kənd sahə xəstəxanası

Ləmbəran kənd sahə xəstəxanası

Həsənqaya kənd sahə xəstəxanası (Balabəyli)

Kolayır kənd sahə xəstəxanası

Mirzəcəfərli kənd sahə xəstəxanası

Kənd həkim məntəqələri

Alaçadırlı Qazıqurdalı

Alpout Mehdixanlı

Böyük Göyüşlü Məmmədli

Əmirli Mollalı

Gərənə Mustafaağalı

Güloğlular Nazırlı

Hacallı Otuzikilər

Xanərəb Samuxlu

Xəsili Soğanverdilər

Kələntərli Şirvanlı

Kətəlparaq Tumaslı

Kürdborakı Uğurbəyli

Qaradəmirçi Yeni Daşkənd

Qaradırnaq Zümürxan

Qarayusifli

Kənd tibb məntəqələri:

Arabaçılar Köbərkənd

Bala Göyüşlü Körpüsındıran

Bala Qacar Qaradağlı

Bəcirəvan Qarağacı

Birinci Qaradəmirçi Qaraqoyunlu

Cəyirli Qaratəpə

Cumalar Qasımbəyli

Çələbilər Birinci Qazaxlar

Darğalar Qazaxlar

Dəymədağıldı Qəhrəmanlı

Divanlı Qullar

Əliyanlı Lək

Ərəblər Mehdili

Gülgəzli Məşədiibişli

Hacıbəyli Mirzahbəyli

Hacılar Mirzəxan Qaraqoyunlu

Hacılı Mollagüllər

Hüseynbəyli Mollaisalar

Xanağalı Muğanlı

Xanxanımlı Nazırlı

İmamqulubəyli Nəcəfqulubəyli

Piyadalar Şorəlli

Saatlı Türkmən

Şahvəlilər Vəliuşağı

Şatırlı

17. Biləsuvar rayonu üzrə

Biləsuvar Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Uşaq Xəstəxanası

Xırmandalı kənd sahə xəstəxanası

Kənd həkim məntəqələri:

Ağalıkənd İsmətli

Ağayrı Nərimankənd

Aşağı Cürəli Nəsimi

Bağbanlar Ovçubərə

Bəydili Səmədabad

Dərvişli Təzəkənd

Əsgərabad Zəhmətabad

Kənd tibb məntəqələri:

Çaylı Günəşli

Çinarlı Yuxarı Ağalı

Əliabad Yuxarı Cürəli

18. Cəlilabad rayonu üzrə

Cəlilabad Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Göytəpə şəhər xəstəxanası

Göytəpə şəhər uşaq xəstəxanası

Birləşmiş Uşaq Xəstəxanası

Vərəm Əleyhinə Xəstəxana

Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyası

Üçtəpə kənd sahə xəstəxanası

Ləkin kənd sahə xəstəxanası

Şiləvəngə kənd sahə xəstəxanası

Kənd həkim məntəqələri:

Adnalı Xanəgah

Ağdaş Xəlilabad

Alar Kazımabad

Astanlı Komanlı

Cəlayir Kövüzbulaq

Cəngan Qarakazımlı

Əliqasımlı Qarazəncir

Gülməmmədli Maşlıq

Günəşli Məlikqasımlı

Hamarqışlaq Muğan

Privolnoye Şabanlı

Sabirabad Şorbaçı

Seyidbazar Çəmənli

Sərhədabad Uzuntəpə

Kənd tibb məntəqələri:

Abazallı Həziabad

Abışabad Xəlilli

Ağusəm İncilli

Alaşar İnili

Babaxanlı Soyuqbulaq

Babalı Kürdlər

Güneyli Məmmədrzalı

Bəcirəvan Mikayıllı

Bədirli Mirzəli

Boyxanlı Novruzallı

Buravar Pərdi

Çinar Sadatlı

Çünəxanlı Soltankənd

Çünzəli Söyüdlü

Dostallı Suluçeşmə

Dövlətalıbəyli Şatırlı

Əliabad Şıxlar

Fərzili Təklə

Fətullaqışlaq Zəhmətabad

Hacıcavadlı Zopun

19. Daşkəsən rayonu üzrə

Daşkəsən Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Qabaqtəpə kənd sahə xəstəxanası

Dəstəfur kənd sahə xəstəxanası

Kənd və qəsəbə həkim məntəqələri:

Bayan Quşçu

Xoşbulaq Yuxarı Daşkəsən

Qaraqullar

Kənd və qəsəbə tibb məntəqələri:

Alaxançallı Daşkəsən qəsəbə

Alunitdağ Əhmədli

Astaf Əmirvar

Aşağı Daşkəsən Əmirvar (Əhmədli yaşayış sahəsi)

Çanaqçı Gurbulaq

Çıraqlı Kəmərqaya

Çovdar Təzəkənd

Qıyıqlı Zağalı

Mədənçilər Zəylik

Mollahəsənli Zinzahal

Muşavaq Zivlan

Şahvələdli

20. Cəbrayıl rayonu üzrə

Cəbrayıl Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Böyük Mərcanlı kənd xəstəxanası

Soltanlı kənd xəstəxanası

Mahmudlu kənd xəstəxanası

Quycaq kənd xəstəxanası

Balyand kənd xəstəxanası

Dağ Tumas kənd xəstəxanası

Karxulu rayonlararası vərəm əleyhinə dispanser

Kənd və qəsəbə həkim ambulatoriyaları:

Alıkeyxalı Maralyan

Horovlu Mehdili

Hovuslu Minbaşlı

Xudafərin qəsəbə Su Şahvəlli

Elektrik Stansiyası Şıxalığalı

Qumlaq Yuxarı Mərcanlı Cocuq Mərcanlı

Feldşer-mama məntəqələri:

Alıkeyxalı Həsənqaydı

Aşağı Sirik (su tökülən) Xələfli

Cəfərabad Xudafərin

Karxulu

Çaxırlı Kavdar

Çapanı Kənd Mahmudlu

Çərəkən Qalacıq

Çullu Qaracallı

Dağ Maşanlı Qazanzəmi

Dağtuması Qışlaq

Daş Veysəlli Qovşudlu

Daşkəsən Quşçular

Dəmşalaq Məzrə

Doşulu Mirək

Əmirvarlı Niftalılar

Fuğanlı Niyazqullar

Göyərçin Veysəlli Nüsüs

Hacı İsaqlı Nüzgar

Hacılı Papı

Hasanlı Sarıcallı

Sofulu Sədi

Söyüdlü Tinli

Süleymanlı Tulus

Şəybəy Yuxarı Maralyan

Şıxlar Yuxarı Məzrə

Yuxarı Sirik

Karxulu kolxoz doğum evi

Niyazqulular kolxoz doğum evi

1 nömrəli sahə xəstəxanası

7 nömrəli qəsəbə poliklinikası

Əlisoltanlı fin evi həkim ambulatoriyası

Güdəcühür fin evi həkim ambulatoriyası

8 nömrəli qəsəbə həkim ambulatoriyası

9 nömrəli qəsəbə həkim ambulatoriyası

1 nömrəli tibb məntəqəsi

2 nömrəli tibb məntəqəsi

4 nömrəli tibb məntəqəsi

5 nömrəli tibb məntəqəsi

6 nömrəli tibb məntəqəsi

11 nömrəli tibb məntəqəsi

21. Şabran rayonu üzrə

Şabran Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Ağalıq kənd sahə xəstəxanası

Kənd həkim məntəqələri:

Ağbaş Pirəbədil

Çölquşçu Rəhimli

Dəvəçikənd Uzunboyad

Əmirxanlı Zeyvə

Gəndov

Kənd tibb məntəqələri:

Aygünlü Məliklər

Çaraq Mollakamallı

Çayqaraqaşlı Padar

Çuxurazəmi Pirəmsən

Dağ Bilici Sincanboyad

Düz Bilici Söhbətli

Günəşli Sumağava

Xəlfələr Şahnəzərli

Xəlilli Taxtalar

Qələgah Təzəkənd

Qorgan

22. Füzuli rayonu üzrə

Füzuli Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Uşaq Xəstəxanası

Böyük Bəhmənli kənd xəstəxanası

Horadiz şəhər xəstəxanası

Göz Xəstəxanası

Vərəm Əleyhinə Dispanser

Dəri-Zöhrəvi Dispanser

Qarakollu kənd xəstəxanası

Horadiz kənd xəstəxanası

Böyük Bəhmənli kənd xəstəxanası

Əhmədbəyli kənd xəstəxanası

Qayıdış (Aranqala) qəsəbə xəstəxanası

Alxanlı kənd xəstəxanası

Aşağı Seyidəhmədli kənd xəstəxanası

Qaraxanbəyli kənd xəstəxanası

Üçüncü Zobucuq qəsəbə xəstəxanası

Kənd və qəsəbə həkim məntəqələri:

Arayatlı Qoçəhmədli

Aşağı Yağlıvənd Merdinli

Aybasanlı Pirəhmədli

Babı Yuxarı Dilağarda

Bala Bəhmənli Yuxarı Əbdürrəhmanlı

Əhmədallar Yuxarı Kürdmahmudlu

Gecəgözlü Yuxarı Seyidəhmədli

Kərimbəyli Yuxarı Yağlıvənd

Qacar

Kənd tibb məntəqələri:

Araz Dilağarda Ələsgərli

Araz Zərgər Gorazıllı

Arış Gövşad

Aşağı Əbdürrəhmanlı Güzlək

Aşağı Kurdmahmudlu Horadiz Dördlər

Aşağı Mollaməhərrəmli Xatınbulaq

Aşağı Rəfədinii Xələfşə

Aşağı Veysəlli İkinci Mahmudlu

Birinci Mahmudlu Kürdlər

Cuvarlı Qaradağlı

Çimən Qarğabazar

Dədəli Qazaxlar

Dördlər Qərvənd

Dövləryarlı Qobu Dilağarda

Qorqan Şıxlı

Mandu Şükürbəyli

Mirzəcamallı Üçbulaq

Mirzənağılı Üçüncü Mahmudlu

Mollavəli Yal Pirəhmədli

Musabəyli Yuxarı Mollaməhərrəmli

Seyidmahmudlu Yuxarı Rəfədinli

Səngər Yuxarı Veysəlli

Şəkərcik Zərgər

Fin evi həkim ambulatoriyası

1 nömrəli Qayıdış həkim ambulatoriyası

2 nömrəli Qayıdış həkim ambulatoriyası

3 nömrəli Qayıdış həkim ambulatoriyası

4 nömrəli Qayıdış həkim ambulatoriyası

5 nömrəli Qayıdış həkim ambulatoriyası

6 nömrəli Qayıdış həkim ambulatoriyası

7 nömrəli Qayıdış həkim ambulatoriyası

Birinci Zobucuq qəsəbə həkim ambulatoriyası

Üçüncü Zobucuq qəsəbə həkim ambulatoriyası

Dördüncü Zobucuq qəsəbə həkim ambulatoriyası

Beşinci Zobucuq qəsəbə həkim ambulatoriyası

23. Gəncə şəhəri üzrə

Gəncə Şəhər Səhiyyə İdarəsi

Abbas Səhhət adına 1 nömrəli Şəhər Xəstəxanası

2 nömrəli Şəhər Xəstəxanası

Akademik Z.Məmmədov adına Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanası

1 nömrəli Birləşmiş Uşaq Xəstəxanası

2 nömrəli Birləşmiş Uşaq Xəstəxanası

Gəncə Regional Perinatal Mərkəzi i

1 nömrəli Doğum Evi

Yoluxucu Xəstəliklər Xəstəxanası

Endokrinoloji Xəstəxana

Ü.Musabəyli adına Oftalmoloji Xəstəxana

Kardioloji Xəstəxana

Vərəm Əleyhinə Xəstəxana

Psixiatriya Xəstəxanası

Narkoloji Dispanser

Körpələr Evi

Siyahının davamı üçün daxil ol



