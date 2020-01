Əhalənin nəzərinə! Bu xəstəxanalar pulsuz oldu - SİYAHI 2-ci hissə

Metbuat.az Səhiyyə Nazirliyi və TƏBİB-in tabeliyində olan tibb müəssisələrinin siyahısını təqdim edir:



Psixo-nevroloji Dispanser

1 nömrəli Şəhər Poliklinikası

2 nömrəli Şəhər Poliklinikası

3 nömrəli Şəhər Poliklinikası

5 nömrəli Şəhər Poliklinikası

6 nömrəli Şəhər Poliklinikası

1 nömrəli Uşaq Poliklinikası

2 nömrəli Uşaq Poliklinikası

3 nömrəli Uşaq Poliklinikası

4 nömrəli Uşaq Poliklinikası

Müharibə və Əmək Veteranları Poliklinikası

Uşaq Stomatoloji Poliklinikası

Qadın Məsləhətxanası

Təcili Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyası

Mərkəzləşdirilmiş tibbi avtomaşınlar qarajı

24. Gədəbəy rayonu üzrə

Gədəbəy Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Çay Rəsullu kənd sahə xəstəxanası

Slavyanka kənd sahə xəstəxanası

Novosaratovka kənd sahə xəstəxanası

Rüstəm Əliyev kənd sahə xəstəxanası

Ağamalı kənd sahə xəstəxanası

Kənd həkim məntəqələri:

Arıqdam İnəkboğan

Arıqıran Qalakənd

Böyük Qaramurad Qaraməmmədli

Çalburun Qoşabulaq

Dəyirmandağ Nərimankənd

Düz Rəsullu Novoivanovka

Düzyurd Samanlıq

Əliismayıllı Söyüdlü

Fərzalı Şəkərbəy

Gərgər

Kənd tibb məntəqələri:

Çiçəkli Qaravəlilər

Arabaçı Mormor

Ataxal Moruxlu

Çaldaş Motudərə

Çobankənd Nağılar

Daryurd Parakənd

Dəyəqarabulaq Pərizamanlı

Əmiraslanlı Plankənd

Hacıalılar Poladlı

Hacılar Soyuqbulaq

Xarxar Şahdağ

Kiçik Qaramurad Tərs yer

Zəhmətkənd

25. Goranboy rayonu üzrə

Goranboy Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Dəliməmmədli şəhər xəstəxanası

Xan Qərvənd kənd sahə xəstəxanası

Kənd və qəsəbə həkim məntəqələri:

Düzqışlaq Qaradağlı

Aşağı Ağcakənd Qarqucaq

Borsunlu Qızılhacılı

Boluslu Muzdurlar

Kəhrizli Nizami

Faxralı Səfikürd

Hazırəhmədli Tap Qaraqoyunlu

Xınalı Todan

Xoylu Veyisli

Qaraçinar Zeyvə

Kənd və qəsəbə tibb məntəqələri:

Alpout Qırıqlı

Aşağı Ballıqaya Qurbanzadə

Azad Quşçular

Bağçakürd Meşəli

Balakürd Mənəşli

Bəşirli Məşədiqaralar

Börü Nadirkənd

Buzluq Nərimanlı

Dəyirmanlar Rus Borisi

Erkeç Sarov

Eyvazlılar Sarovlu

Əlirzalı Səmədabad

Goranlı Şadılı

Gürzallar Şəfəq

Kələk Tatarlı

Qaramusalı Yeni yol

Qarapirimli Yəhərçi Qazaxlar

Qarasuçu Yolqulular

Qazanbulaq Yolpaq

Qazançı Yuxarı Ağcakənd

26. Göyçay rayonu üzrə

Göyçay Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyası

Qaraməryəm kənd sahə xəstəxanası

Kənd həkim məntəqələri:

Alpout Qarayazı

Bığır Qızılağac

Şıxlar Ləkçılpaq

Çaxırlı Məlikkənd

Çərəkə Mırtı

İkinci Ərəbcəbirli Potu

İnçə Şəkər

Qarabaqqal Yeniarx

Kənd tibb məntəqələri:

Alxasava Mallı Şıxlı

Alıkənd Mirzəhüseynli

Aşağı Qaraməryəm Mollahacılı

Bəydövül Müskürlü

Cırqurd Şahsoltanlı

Çayarxı Şəhadət

Çərəcə Şəkili

Ərəbşahverdi Şıxbəy

Hacalıkənd Türkmən

Hacıağabəyli Ulaşlı Şıxlı

Xəlitli Üngütlu

Kürdəmiş Veysəlli

Kürdşaban Yalman

Qaraxıdır Yekəxana

Qaraman Yenikənd

Qəbələ Müskürlü

27. Göygöl rayonu üzrə

Göygöl Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Balçılı kənd sahə xəstəxanası

Çaykənd kənd sahə xəstəxanası

Kənd və qəsəbə həkim məntəqələri:

Aşıqlı Mollacəlilli

Çaykənd Şəhriyar

Hacıməlik Topalhəsənli

Qızılca Üçtəpə

Quşqara Yeni Zod

Kənd və qəsəbə tibb məntəqələri:

Bəhrambağ Dozular

Cümşüdlü Əlimədədli

Danayeri Gəncə

Göyçəkənd Pənahlılar

Haçaqaya Sarısu

Xaqani Sərkar

Keşkü Toğanalı

Kərəmli Tulallar

Qarabulaq Yalqışlaq

Qırıqlı Yeni Qızılca

Quşçu Zurnabad

Nadil

28. Hacıqabul rayonu üzrə

Hacıqabul Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Birinci Udullu kənd sahə xəstəxanası

Kənd və qəsəbə həkim məntəqələri:

Abdulabad Muğan

Atbulaq Navahı kənd

Birinci Meyniman Navahı qəsəbə

Qarasu Rəncbər

Qubalıbalaoğlan Talış

Kənd və qəsəbə tibb məntəqələri:

Ağacanlı Qızılburun

Birinci Paşalı Qubalı

Ələtli Padar

İkinci Udullu Pirsaat

Kolanı Şorbaçı

Kürdçü Tağılı

29. Xaçmaz rayonu üzrə

Xaçmaz Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Xudat Şəhər Xəstəxanası

Vərəm Əleyhinə Xəstəxana

Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyası

Yalama kənd sahə xəstəxanası

Yeni Həyat qəsəbə sahə xəstəxanası

Qusarçay kənd sahə xəstəxanası

Kənd və qəsəbə həkim məntəqələri:

Ağyazı Buduq Köhnə Xaçmaz

Çaykənarı Köhnə Xudat

Arzu Qalağan

Aşağı Zeyid Qaraqurdlu

Çarxı Qımılqışlaq

Dədəli Ləcət

Həsənqala İstisu

Hülövlü Müşkür

Müzəffəroba Sayad

Nabran Uzunoba

Nərəcan Yergüc

Niyazoba

Kənd tibb məntəqələri:

Ağçay Maqsudkənd

Ağtala Manafoba

Alıcqışlaq Mirzəməmmədqışlaq

Bayoba Mollabürhanlı

Bostançı Mürşüdoba

Cığatay Müşfiq

Çiləgir Palçıqoba

Çılğır Pərdiqıran

Əhmədoba Pirquluoba

Gödəkli Seyidlikəndyeri

Gülalan Sərkərli

Hacıəlibəy Sibiroba

Xaspoladoba Susayqışlaq

İdrisoba Şollar

Qadaşoba Tağaroba

Qarabağlı Tikanoba

Qaracəlli Ukuroba

Qaracik Zeyid Üçgünqışlaq

Qaradağ Buduq Yeni Sudur

Qoçaqqazma

30. Xocavənd rayonu üzrə

Xocavənd Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Tuğ kənd xəstəxanası

Əmirallar kənd sahə xəstəxanası

Haxullu kənd sahə xəstəxanası

Kənd həkim məntəqələri:

Xocavənd Muğanlı

Qaradağlı Yeni Xocavənd

Kənd tibb məntəqələri:

Günəşli Salakətin

Kuropatkino

31. Xocalı rayonu üzrə

Xocalı Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Kərkicahan qəsəbə həkim ambulatoriyası

Kənd həkim məntəqələri:

Cəmilli Kosalar

Meşəli

Kənd tibb məntəqələri:

Başkənd Xocalı

Canhəsən Qaladərəsi

Cavadlar Qaragav

Dərələgəz Yaloba

Həsənabad

32. Xızı rayonu üzrə

Xızı Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Kənd və qəsəbə həkim məntəqələri

Altıağac Sitalçay

Fındığan Şorabad

Giləzi Yeni Yaşma

Kənd tibb məntəqələri:

Ağdərə Qarabulaq

Baxışlı Türkoba

Xələnc

33. İmişli rayonu üzrə

İmişli Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

İmişli Rayon Uşaq Xəstəxanası

Bəhrəmtəpə qəsəbə sahə xəstəxanası

Aranlı kənd sahə xəstəxanası

Muradxanlı kənd sahə xəstəxanası

Sarıxanlı kənd sahə xəstəxanası

Qaradonlu kənd sahə xəstəxanası

Qızılkənd sahə xəstəxanası

Kənd və qəsəbə həkim məntəqələri:

Bəhrəmtəpə (Fin şəhərciyi-1) Qulubəyli

Bəhrəmtəpə (Fin şəhərciyi-2) Məmmədli

Çaxırlı Məzrəli

Əliqulular Mirili

Xəlfəli Muradalılı

Qaralar Yalavac

Kənd tibb məntəqələri:

Ağamalılar Cəfərli

Ağaməmmədli Əlyetməzli

Allahmədətli Göbəktala

Bəcirəvan Göhərli

Bəhrəmtəpə Hacıalmuradlı

Boşçalılar Hacırüstəmli

Xoşçobanlı Nurulu

Xubyarlı Oruclu

Kürdmahmudlu Otuziki

Qaragüvəndikli Ölcələr

Qaraqaşlı Rəsullu

Məhəmmədli Şahverdili

Murğuzalılı Telişli

Mürsəlli Yuxarı Qaralar

34. İsmayıllı rayonu üzrə

İsmayıllı Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

İsmayıllı Rayon Uşaq Poliklinikası

Lahıc qəsəbə sahə xəstəxanası

İvanovka kənd sahə xəstəxanası

Kənd və qəsəbə həkim məntəqələri:

Basqal Quşencə

Hacıhətəmli Talıstan

Kürdmaşı Təzəkənd

Qalacıq Tircan

Qalınçaq Topçu

Qubaxəlilli

Kənd tibb məntəqələri:

Aşıqbayramlı Kürd Eldarbəyli

Yuxarı Cülyan Qalagah

Çəndahar Qoşakənd

Diyallı Mollaisaqlı

Əhən Pirəbülqasım

Gəndov Ruşan

Gəraybəyli Sulut

Gülyan Sumağallı

Xankəndi Tağlabiyan

İstisu Uştal

Keyvəndi Vəng

Kəlbənd Zərnava

35. Kəlbəcər rayonu üzrə

Kəlbəcər Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Uşaq Xəstəxanası

Seyidlər kənd sahə xəstəxanası

Qılınlı kənd sahə xəstəxanası

Zar kənd sahə xəstəxanası

Zülfüqarlı kənd sahə xəstəxanası

Başlıbel kənd sahə xəstəxanası

Əsrik kənd sahə xəstəxanası

İstibulaq kənd sahə xəstəxanası

Kənd həkim məntəqələri:

Ağcakənd Qamışlı

Bağlıpəyə Lev

Böyük İstisu Mozqaraçanlı

Cəmilli Nadirxanlı

Çaykənd Narışlar

Çərəkdar Orta Şurtan

Daşbulaq Şaplar

Dəmirçidam Taxtabaşı

Geşdək Yanşaq

Günəşli Zallar

Hacıkənd Zəylik

Kiçik İstisu

Kənd tibb məntəqələri:

Ağdaban Güneypəyə

Ağdaş Xallanlı

Ağqaya Xoləzək

Ağyataq İkinci Milli

Günəşqaya Kəndyeri

Allıkənd Qalaboynu

Almalıq Qanlıkənd

Alolar Quzeyçirkin

Aşağı Ayrım Məmmədsəfi

Aşağı Xaç Mərcimək

Aşağı Qaraçanlı Mozqaraçanlı

Babaşlar Nəcəfalı

Bağırlı Otaqlı

Bağırsaq Sarıdaş

Başkənd Susuzluq

Bəzirxana Tatarlar

Birinci Milli Alıbəyli

Comərd Tövlədərə

Çəpli Üçüncü Milli

Çıraq Yuxarı Ayrım

Çovdar Yuxarı Vəng

Dalqılınclı Zağalar

Dərəqışlaq Zərqulu

Fətallar

36. Kürdəmir rayonu üzrə

Kürdəmir Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Kürdəmir Rayon Uşaq Xəstəxanası

Mollakənd kənd sahə xəstəxanası

Karrar kənd sahə xəstəxanası

Kənd həkim məntəqələri:

Atakişili Muradxan

Cəyli Pirili

Ərəb Qubalı Sığırlı

Xəlsə Şilyan

Xırdapay Topalhəsənli

Köhünlü Yenikənd

Qarasaqqal

Kənd və qəsəbə tibb məntəqələri:

Axtaçı Qarabucaq Qarabucaq

Axtaçı Qaraqocalı

Bağman Qocalı

Beyi Qoçulu

Böyük Kəngərli Məhərrəmli

Carlı Muğanlı

Çərtəyəz Mürtülü

Çöhranlı Öyləqulu

Çöl Ərəb Sovla

Çöl Qubalı Söyüdlər

Dayıkazımlı Karrar

Dəyirmanlı Şahbəyli

Ərəbxana Şahsevən

Ərşəli Şıxımlı

Garıs Əyribənd Şüşün

Xınıslı Təklə

Qarabucaq

37. Qəbələ rayonu üzrə

Qəbələ Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Nic qəsəbə sahə xəstəxanası

Kənd və qəsəbə həkim məntəqələri:

Bum Tüntül

Hacıalılı Vəndam

Mıxlıqovaq Yeni Dizaxlı

Mirzəbəyli Yenikənd

Soltannuxa Zalam

Tikanlı Zarağan

Kənd tibb məntəqələri:

Aydınqışlaq Bayramkoxalı

Bılıx Qaradeyin

Böyük Əmili Qəmərvan

Böyük Pirəli Quşlar

Bunud Laza

Cığatelli Mamaylı

Çarxana Məlikli

Çuxur Qəbələ Məmmədağalı

Daşca Nohurqışlaq

Dizaxlı Savalan

Əmirvan Seyidqışlaq

Həmzəli Solquca

Həzrə Topbağ

Xırxatala Tövlə

Kiçik Əmili Uludaş

Kiçik Pirəli Yemişanlı

Kürd Zirik

38. Qax rayonu üzrə

Qax Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Qax Rayon Uşaq Xəstəxanası

Tasmalı kənd xəstəxanası

Əlibəyli kənd xəstəxanası

Kənd həkim məntəqələri:

Almalı Qaşqaçay

Cəlayir Qıpçaq

Güllük Qorağan

İlisu Ləkit

İngiloy Kötüklü Zəyəm

Kənd tibb məntəqələri:

Ağçay Qum

Aşağı Malax Ləkit Kötüklü

Çinarlı Ləkit Malax

Çudulu Lələli

Dəymədağlı Marsan

Əmbərçay Meşəbaş

Əmircan Oncallı

İbaxlı Sarıbaş

Qaxbaş Şıxlar

Qarabaldır Şotavar

Qaradolaq Turaclı

Qaratala Üzümlükənd

Qındırğa Zərnə

39. Qazax rayonu üzrə

Qazax Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Doğum Evi

Uşaq Xəstəxanası

Psixiatriya Xəstəxanası

Kəmərli kənd sahə xəstəxanası

İkinci Şıxlı kənd sahə xəstəxanası

Aşağı Əskipara kənd sahə xəstəxanası

Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyası

Kənd həkim məntəqələri:

Ağköynək Dəmirçilər

Alpout Xanlıqlar

Aslanbəyli Kosalar

Barxudarlı Qarapapaq

Birinci Şıxlı Qaymaqlı

Cəfərli Orta Salahlı

Çaylı Yuxarı Əskipara

Daş Salahlı Yuxarı Salahlı

Kənd tibb məntəqələri:

Abbasbəyli Hüseynbəyli

Aşağı Salahlı Xeyrımlı

Bağanıs Ayrım Bala Çaylı

Bala Cəfərli Qazaxbəyli

Birinci Şıxlı (Dəmirçili yaşayış sahəsi) Qızılhacılı

Quşçu Ayrım

Birinci Şıxlı (Omarağalı yaşayış sahəsi) Məzəm Sofulu

Canalı Ürkməzli

Fərəhli

40. Qobustan rayonu üzrə

Qobustan Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Sündü kənd sahə xəstəxanası

Təklə kənd sahə xəstəxanası

Kənd və qəsəbə həkim məntəqələri:

Cəmcəmli Qurbançı

Cəyirli Nabur

Ərəbşalbaş Poladlı

Göydərə Şıxzahırlı

Xilmilli Üzümçü

Kənd tibb məntəqələri:

Cəngi Dərəkənd

Çelov Ərəbqədim

Yekəxana

41. Quba rayonu üzrə

Quba Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Quba Regional Perinatal Mərkəzi

Psixonevroloji Reabilitasiya Mərkəzi

Qonaqkənd qəsəbə sahə xəstəxanası

Kənd və qəsəbə həkim məntəqələri:

Alekseyevka Qəçrəş

Alpan Qırmızı Qəsəbə

Aşağı Atuc Püstəqasım

Aşağı Tüləkəran Rustov

Birinci Nügədi Rük

Yuxarı Digah Səbətlər

Hacıhüseynli Vəlvələ

Xaltan Vladimirovka

Xınalıq Zərdabi

İkinci Nügədi Zərqava

Kunxırt

Kənd və qəsəbə tibb məntəqələri:

Adur Ərməki

Afurca Ərməkiqışlaq

Ağbil Əski İqrığ

Amsar Gədikqışlaq

Amsarqışlaq Gənclər

Aşağı Xuc Gəray

Bağbanlı Güləzi

Barlı Hacıqaib

Bərğov Haputlu

Buduq Xanəgah

Cadarı Xaruşa

Cağacıq Xaspolad

Cimi Xaşı

Çarxaçu Xınalıq (Bostankeş yaşayış sahəsi)

Çartəpə

Çiçi Xucbala

Dağlı İdrisiqışlaq

Dalaqo İqrığ

Davudoba İsnov

Dəlləkli İsnovqışlaq

Digah İspik

Əlibəyqışlaq Kələnov

Əlik Küçeyi

Əliməmmədoba Küpçal

Küpçalqışlaq Orta Xuc

Kürkün Ördüc

Küsnət Paşaoba

Küsnətqazma Pirvahid

Qacar Zeyid Söhüb

Qalayxudat Susay

Qamqam Susayqışlaq

Qaraçay Şuduq

Qarxun Talabı

Qələdüz Talabıqışlaq

Qənidərə Təngəaltı

Qımıl Tülər

Qımılqışlaq Utuq

Qorxmazoba Uzunmeşə

Qrız Üçgün

Qrızdəhnə Yalavanc

Mirzəqışlaq Yenikənd

Möhüc Yerfi

Muçu Yuxarı Tüləkəran

Çaydüzü Zeyid

Nöydün Zıxır

Nütəh Zizik

42. Qubadlı rayonu üzrə

Qubadlı Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Xanlıq kənd sahə xəstəxanası

Muradxanlı kənd sahəxəstəxanası

Xocahan kənd sahə xəstəxanası

Kənd həkim məntəqələri:

Çardaqlı Qaralar

Çərəli Mahruzlu

Əliquluuşağı

Kənd tibb məntəqələri:

Aşağı Mollu Əbilcə

Balasoltanlı Əfəndilər

Başarat Əyin

Bəxti Fərcan

Boyunəkər Göyərcik

Cibikli Gürcülü

Çaytumas Hal

Dəmirçilər Həmzəli

Diləli Müskanlı Xələc

Dondarlı Xəndək

Xocik Mollabürhan

İşıqlı Novlu

Kavdadıq Padar

Qaracallı Poladlı

Qarağaclı Sarıyataq

Qaraimanlı Seytas

Qarakişilər Soldaş

Qaraqoyunlu Tarovlu

Qayalı Tatar

Qəzyan Teymurmüskanlı

Qilican Ulaşlı

Qiyaslı Yenikənd

Mahmudlu Yuxarı Mollu

Məlikəhmədli Yusifbəyli

Məmər Zilanlı

Mərdanlı Zor

Mirlər

43. Qusar rayonu üzrə

Qusar Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Samur qəsəbə sahə xəstəxanası

Həzrə kənd sahə xəstəxanası

Kənd həkim məntəqələri:

Aşağı Ləgər Qalacıq

Avaran Quxuroba

Bala Qusar Piral

Düztahir Sudur

Əniq Şirvanlı

Gədəzeyxur Urva

Hil Yasaboba

İmamqulukənd Yuxarı Qələnxur

Köhnə Xudat Yuxarı Ləgər

Kuzunqışlaq

Kənd tibb məntəqələri:

Aşağı İmamqulukənd Əniqoba

Atlıxan Əvəcük

Avaranqışlaq Gican

Bədirqala Gilahoba

Bədişqala Giriq

Böyük Muruq Gündüzqala

Caqarqışlaq Haçatala

Cibir Həsənqala

Əcəxur Hiloba

Xuluq Mucuq

Xuray Nəcəfkənd

Xürəl Suvacal

Kufoba Ukur

Kuzun Üzdənoba

Qaratoba Yasab

Quturğan Yeni Həyat

Laza Yuxarı Tahircal

Ləcət Yuxarı Zeyxur

Ləgərqışlaq Zindanmuruq

44. Laçın rayonu üzrə

Laçın Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Uşaq Xəstəxanası

Mığıdərə kənd xəstəxanası

Güləbird kənd xəstəxanası

Təzəkənd kənd xəstəxanası

Pircahan kənd xəstəxanası

Kürdhacı kənd xəstəxanası

Şəlvə kənd xəstəxanası

Qorçu kənd xəstəxanası

Şamkənd kənd xəstəxanası

Mişni kənd xəstəxanası

Alxaslı kənd xəstəxanası

Ağbulaq kənd xəstəxanası

Qarakeçdi kənd xəstəxanası

Minkənd kənd xəstəxanası

Əhmədli kənd xəstəxanası

Bozlu kənd xəstəxanası

Qarıqışlaq kənd xəstəxanası

Kənd həkim məntəqələri:

Ağcakənd Quşçu

Bülüdüz Malıbəy

Cağazur Mirik

Cicimli Oğuldərə

Daşlı Piçənis

Dəyhan Səfiyan

Hoçaz Vağazin

Kamallı Vəlibəyli

Köhnəkənd Zabux

Qoşasu

Kənd tibb məntəqələri:

Ağalaruşağı Ağanus

Sarıbaba İrçan

Ağcayazı Kaha

Ağoğlan Kalafalıq

Alıcan Katos

Alıqulu Korcabulaq

Alpout Qalaça

Arduşlu Qarabəyli

Aşağı Fərəcan Qarasaqqal

Avazlar Qazıdərə

Baldırğanlı Qılınclı

Bəylik Qışlaq

Birinci Çorman Qışlaq

Birinci Qaraçanlı Qızılca

Birinci Tığik Qovuşluq

Bozdağan Qozlu

Bozgüney Lolabağırlı

Budaqdərə Malxələf

Bülövlük Mayıs

Çəmbərəxaç Mazutlu

Çiraqlı Məlikpəyə

Danbulaq Mollalar

Dəyirmanyanı Nağdalı

Ələkçi Narışlar

Ərdəşəvi Nurəddin

Fərraş Sadınlar

Fətəlipəyə Seyidlər

Fingə Soltanlar

Hacıxanlı Sonasar

Hacılar Soyuqbulaq

Hacısamlı Suarası

Haqnəzər Şeylanlı

Hətəmlər Tərxanlı

Xaçınyalı Turşsu-kərəvüz

Xanalılar Türklər

Xırmanlar Uludüz

Xumarta Unannovu

İkinci Çorman Yuxarı Fərəcan

İkinci Qaraçanlı Yuxarı Laçın

İkinci Tığik Zağalu

İmanlar Zerti

İpək

45. Lənkəran rayonu üzrə

Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Lənkəran Şəhər Uşaq Poliklinikası

Psixiatriya Xəstəxanası

Vərəm Əleyhinə Xəstəxana

Narkoloji Xəstəxana

Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyası

Lənkəran Regional Perinatal Mərkəzi

Liman şəhər xəstəxanası

Şağlaser kənd sahə xəstəxanası

Şürük kənd sahə xəstəxanası

Mamusta kənd sahə xəstəxanası

Kənd və qəsəbə həkim məntəqələri:

Aşağı Nüvədi Kərgəlan

Balıqçılar Narimanabad

Biləsər Pambəyi

Boladı Rvo

Cil Separadi

Digah Səpnəkəran

Gəgiran Sütəmurdov

Gərmətük Şağlakücə

Girdəni Şıxakəran

Göyşaban Şiləvar

Haftoni Ürgə

Havzova Vilvan

Hirkan . Viravul

Xanbulan Viyən

Xolmili Zövlə

İstisu

Kənd və qəsəbə tibb məntəqələri:

Bala Şürük Qurumba

Ballabur Ləj

Bəliton Lüvəsər

Bürcəli Moloja

Darquba Parakənd

Daşdalıqcar Seyidəkənar

Daştatük Sinovli

Dıryan Siyavar

Ələzəpin Şirinsu

Günəhir Şovu

Horavenc Tatoba

Xarxatan Təngivan

Kənarmeşə Tuado

Kosalar Tükəvilə

Köhnə Gəgir Türkəkəran

Qumbaşı Türkəncil

Tütəpeştə Yuxarı Nüvədi

46. Lerik rayonu üzrə

Lerik Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Qosmalıan kənd sahə xəstəxanası

Veri kənd sahə xəstəxanası

Çayrud kənd sahə xəstəxanası

Peştətük kənd sahə xəstəxanası

Əliabad kənd sahə xəstəxanası

Züvüc kənd sahə xəstəxanası

Kənd həkim məntəqələri:

Barzavu Nücü

Blaband Osyodərə

Boykəndil Piran

Conu Pirəsora

Dəstər Siyov

Haftonu Soru

Hamarat Şingədulan

Lərmərud Tikəband

Livədirqə Vizəzəmin

Nuravud

Kənd tibb məntəqələri:

Ağqışlaq Hovil

Akuşəpeştə Xanəgah

Ambu Xəlifəkənd

Andurma Kekonu

Babagil Kələxan

Bibiyani Kəlvəz

Biləvər Kıncıvo

Bobla Kirəvud

Brkandul Qəvoy

Bülüdül Qılqılov

Bürsülüm Qışlaq

Büzeyir Laman

Camaşəir Ləkər

Cəngəmiran Loda

Çeşman Mastail

Davradibi Molalan

Dico Monidigah

Ərdəbilə Murya

Gəndov Noda

Günəşli Nüvədi

Hamarmeşə Orand

Pirzəkücə Vistən

Rəzgov Vov

Rvarud Yuxarı Bilnə

Şivlə Zərigümaco

Vılık

47. Masallı rayonu üzrə

Masallı Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Vərəm Əleyhinə Xəstəxana

Viləş kənd sahə xəstəxanası

Boradigah qəsəbə sahə xəstəxanası

Kənd və qəsəbə həkim məntəqələri:

Bədəlan Qəriblər

Birinci Səmədxanlı Qızılağac

Birinci Yeddioymaq Qızılavar

Böyük Xocavar Qodman

Böyük Kolatan Mahmudavar

Çaxırlı Miyanku

Ərkivan Musakücə

Göyəçöl Sərçuvar

Güllütəpə Şərəfə

Həsənli Təklə

Hişkədərə Təzə Alvadı

Xıl Təzəkənd

Xırmandalı Tüklə

Köhnə Alvadı Türkoba

Qarğalıq Yeyənkənd

Kənd tibb məntəqələri:

Alışanlı Köhnə Zuvand

Babaser Kubin

Banbaşı Kürdəbazlı

Binə Xocavar Qasımlı

Əhmədli Qədirli

Əminli Lürən

Ərəb Məmmədoba

Hacıtəpə Öncəqala

Hüseynhacılı Rüdəkənar

Xanalıyan Sığdaş

Xəlfələr Sığıncaq

Kəlbəhüseynli Şatıroba

Köcəkli Şıxlar

Yolağac

48. Mingəçevir şəhər üzrə

“Mingəçevir şəhər Mərkəzi Xəstəxanası” publik hüquqi şəxsi

Psixonevroloji dispanser

Narkoloji dispanser

49. Naftalan şəhəri üzrə

Naftalan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanası

Kənd tibb məntəqələri:

Qaşaltı Qasımbəyli

50. Neftçala rayonu üzrə

Neftçala Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Xol Qaraqaşlı kənd sahə xəstəxanası

Kənd və qəsəbə həkim məntəqələri:

1-№li Mayak Xıllı

Aşağı Qaramanlı Kürkənd

Aşağı Surra Qaçaqkənd

Bankə Qırmızıkənd

Boyat Tatarməhlə

Cəngan Yeniqışlaq

Həsənabad Yuxarı Qaramanlı

Xəzər

Kənd tibb məntəqələri:

Xoltəzəkənd Sahiloba

Kür Qarabucaq Şirvanlı

51. Oğuz rayonu üzrə

Oğuz Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Xaçmaz kənd sahə xəstəxanası

Kənd həkim məntəqələri:

Böyük Söyüdlü Bayan

Bucaq Qumlaq

Xalxal Padar

Kərimli Sincan

Kənd tibb məntəqələri:

Çaldaş Qarabulaq

Baş Daşağıl Mollalı

Baş Daşağıl (Malıx yaşayış sahəsi) Muxas

Calut Şirvanlı

Dəymədərə Tayıflı

Ərmənət Tərkeş

Filfili Yaqublu

Xaçmaz (Daşüz yaşayış sahəsi) Yemişanlı

Xaçmazqışlaq Zərrab

Qarabaldır

52. Sumqayıt şəhəri üzrə:

Sumqayıt Şəhər Səhiyyə Şöbəsi

1 nömrəli Şəhər Xəstəxanası

2 nömrəli Şəhər Xəstəxanası

3 nömrəli Şəhər Xəstəxanası

Sumqayıt Şəhər Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanası

Sumqayıt Şəhər Uşaq Xəstəxanası

Bərpa Müalicə Xəstəxanası

Oftalmoloji Xəstəxana

1 nömrəli Doğum Evi

2 nömrəli Doğum Evi

Təcili Tibbi Yardım Stansiyası

Dəri-Zöhrəvi Dispanseri

Vərəm Əleyhinə Dispanser

Ruhi-Əsəb Xəstəlikləri Dispanseri

Rayonlararası Narkoloji Dispanser

1 nömrəli şəhər poliklinikası

2 nömrəli şəhər poliklinikası

3 nömrəli şəhər poliklinikası

“Kimyaçı” poliklinikası

1 nömrəli uşaq poliklinikası

2 nömrəli uşaq poliklinikası

3 nömrəli uşaq poliklinikası

4 nömrəli uşaq poliklinikası

5 nömrəli uşaq poliklinikası

Uşaq Stomatoloji poliklinika

53. Saatlı rayonu üzrə

Saatlı Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Fətəlikənd kənd sahə xəstəxanası

Kənd həkim məntəqələri:

Azadkənd Nərimanov

Dədə Qorqud Nəsimikənd

Nabatkənd Sancalar

Qara Nuru Sımada

Qıraqlı Şirinbəyli

Məmmədabad Varxan

Məzrəli

Kənd tibb məntəqələri:

Bəylər Orta Muğan

Əbil Qazanbatan

Əhmədbəyli Mircəlal

Əliabad Musalı

Əlisoltanlı Mustafabəyli

Genişkənd Novruzlu

Gomuşçu Potubəyli

Kamallı Yeni Novruzlu

Qaracalar

54. Sabirabad rayonu üzrə

Sabirabad Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Vərəm Əleyhinə Xəstəxana

Sabirabad Regional Perinatal Mərkəzi

Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyası

Qəzli kənd sahə xəstəxanası

Nizamikənd kənd sahə xəstəxanası

Yaxa Dəllək kənd sahə xəstəxanası

Axtaçı Muğan kənd sahə xəstəxanası

Axısxa (Qaralı) kənd sahə xəstəxanası

Qaratəpə kənd sahə xəstəxanası

Kənd həkim məntəqələri:

Azadkənd Xəlfəli

Bala Həşimxanlı Qalağayın

Bulduq Qaraağac

Cavad Qaragüney

Cəngan Qaraqaşlı

Çöl Beşdəli Qaratəpə

Əhmədabad Qaratuğay

Əliləmbəyli Qasımbəyli

Həşimxanlı Quruzma

Məmişlər Şəhriyar

Moranlı Şıx Salahlı

Muğan Gəncəli Ulacalı

Mürsəlli Yenikənd

Sarxanbəyli Yolçubəyli

Suqovuşan Zəngənə

Kənd tibb məntəqələri:

Axtaçı Kürkəndi

Balakənd Qaralar

Balvar Qaralı

Beşdəli Qardaşkənd

Bulaqlı Qəfərli

Çiçəkli Minbaşı

Çığırğan Muradbəyli

Çöl Ağaməmmədli Narlıq

Çöl Dəllək Nəsimi

Dadaşbəylı Osmanlı

Əlicanlı Poladtuğay

Əsədli Rüstəmli

Əsgərbəyli Salmanlı

Ətcələr Surra

Güdəcühür Şıxlar

Həcıbəbir Türkədi

Həsənli Yastıqobu

Xankeçən Yuxarı Axtaçı

Kovlar Zalqaraağac

55. Salyan rayonu üzrə

Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Birləşmiş Uşaq Xəstəxanası

Rayonlararası Psixiatriya Xəstəxanası

Rayonlararası Vərəm Əleyhinə Xəstəxana

Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyası

Qaraçala qəsəbə sahə xəstəxanası

Parça Xələc kənd sahə xəstəxanası

Kənd həkim məntəqələri:

Abadkənd Çuxanlı

Arbatan Gomuşçu

Aşağı Kürkəndi Həsənli

Aşağı Noxudlu Xələc

Babazanlı (yaşayış sahəsi) Xıdırlı

Birinci Varlı Kərimbəyli

Boranıkənd Kür Qaraqaşlı

Kürsəngi Sarvan

Qarabağlı Şəkərli

Qızılağac Şorsulu

Marışlı Yenikənd

Pambıqkənd Yolüstü

Kənd və qəsəbə tibb məntəqələri:

Beştalı Qardili

Bəydili Qırx Çıraq

Çadırlı Quyçu

Dayıkənd Peyk

Düzənlik Seyidan

Ərəbqardaşbəyli Seyidlər

Xocalı Seyidsadıqlı

Xurşud Təzəkənd

İkinci Varlı Yeni Uluxanlı

Kolanı Yuxarı Noxudlu

Qaraçala

56. Samux rayonu üzrə

Samux Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Qarayeri qəsəbə sahə xəstəxanası

Poylu kənd sahə xəstəxanası

Kənd və qəsəbə həkim məntəqələri:

Çobanabdallı Qovlarsan

İnstitut Lək

Qaraağaclı Sərkar

Kənd və qəsəbə tibb məntəqələri:

Alabaşlı Qarabağlı

Alıuşağı Qədili

Aşağı Ağasıbəyli Qiyaslı

Bağbanlar Köbər

Burunqovaq Salahlı

Əhmədbəyli Sarıqamış

Sarıqaya Seyidlər

Füzuli Tatlı

Hacıalılı Yenikənd

Kəsəmən Yuxarı Ağasıbəyli

Qaraarx Zazalı

Qarabağlar Ziyadlı

57. Siyəzən rayonu üzrə

Siyəzən Rayon Mərkəzi Poliklinikası

Kənd həkim məntəqələri:

Böyük Həmyə Yenikənd

Dağ Quşçu Zarat

Məşrif

Kənd tibb məntəqələri:

Balaca Həmyə Qozağacı

Beşdam Sədan

Eynibulaq Tuğay

Gilgilçay Yanıq Ələz

58. Şamaxı rayonu üzrə

Şamaxı Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Göylər Dağ kənd sahə xəstəxanası

Kənd və qəsəbə həkim məntəqələri:

Bağırlı Quşçu

Birinci Çaylı Mədrəsə

Çarhan Məlikçobanlı

Çuxuryurd Mirikənd

Həmyəli Muğanlı

Qaleybuğurd Sabir

Qızmeydan Şəhriyar

Kənd və qəsəbə tibb məntəqələri:

Adnalı Qaravəlli

Böyük Xınıslı Qonaqkənd

Çıraqlı Meysəri

Dağ Bağırlı Məlhəm

Dəmirçi Mərzəndiyə

Ərçiman

Hacılı Nüydi

İkinci Çağan Saqiyan

Kələxana Şərədil

Kərkənc Talışnuru

59. Şəmkir rayonu üzrə

Şəmkir Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Şəmkir Rayon Uşaq Xəstəxanası

Doğum Evi

Vərəm Əleyhinə Xəstəxana

Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyası

Kür qəsəbə sahə xəstəxanası

Düyərli kənd sahə xəstəxanası

Ağlavaşlı kənd sahə xəstəxanası

Çənlibel kənd sahəxəstəxanası

Çinarlı qəsəbə sahəxəstəxanası

Zəyəm qəsəbə sahə xəstəxanası

Dəllər Cəyir kənd sahəxəstəxanası

Kənd və qəsəbə həkimməntəqələri:

Abbaslı Könüllü (Seyidlər yaşayış sahəsi)

Aşağı Seyfəli Qapanlı

Aşağı Seyfəli (Aşağı Şıxlı yaşayış sahəsi) Qaracəmirli, Qılıncbəyli

Aşağı Seyfəli (Kürdlər yaşayış sahəsi) Mahmudlu, Qədimqala

Aşağı Seyfəli (Sarı Qurbanlı yaşayış sahəsi) Sabirkənd, Sarıtəpə

Bayramlı Şiştəpə

Çaparlı Tatarlı

Dəllər Təzəkənd

Dəllər Cırdaxan Yeni Göyçə

Dəllər Daşbulaq Yeni Həyat

Ələsgərli Yeniabad

Əliyaqublu Yuxarı Seyfəli

İrmaşlı Yuxarı Seyfəli (Hacılar yaşayış sahəsi)

Keçili

Könüllü Zəyəm Cırdaxan

Kənd və qəsəbə tibbməntəqələri:

Aşağı Çaykənd Qaraqoyunlu

Atabəy Qaralar

Atabəy (Aşağı Atabəy yaşayış sahəsi) Qaranuy, Qasımalılar

Çaylı Mehrili

Dağ Cəyir Məşədihüseynli

Əhmədli Miskinli

Füzuli Nərimanlı

Günəşli Şeidlər

Hacıalılar Talış

İrmaşlı (Dağ Daşbulaq yaşayış sahəsi) Təzəkənd, Varlı Həyat

İsgəndərli Yeniabad

Kamandar Yuxarı Çaykənd

Qaraqocalı

60. Şuşa rayonu üzrə

Şuşa Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Böyük Qaladərəsi kənd sahə xəstəxanası

Kənd həkim məntəqələri:

Çaykənd Quşçular

Daşaltı Malıbəyli

Xanalılar Turşsu

Xəlfəli

Kənd tibb məntəqələri:

Allahqulular Sarıbaba

Göytala Səfixanlar

Qaybalı Zarıslı

61. Şirvan şəhəri üzrə

Şirvan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanası

Doğum Evi

Birləşmiş Uşaq Xəstəxanası

Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyası

Hacıqəhrəmanlı qəsəbə həkim məntəqəsi

Bayramlı qəsəbə həkim məntəqəsi

62. Şəki rayonu üzrə

Şəki Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Birləşmiş Uşaq Xəstəxanası

Şəki Regional Perinatal Mərkəzi

Psixiatriya Xəstəxanası

Vərəm Əleyhinə Xəstəxana

Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyası

Turan qəsəbə sahə xəstəxanası

Aşağı Göynük kənd sahə xəstəxanası

Kiçik Dəhnə kənd sahə xəstəxanası

Kənd həkim məntəqələri:

Aşağı Küngüt Cumakənd

Baş Göynük İnçə

Baş Layısqı Kiş

Baş Zəyzid Qoxmuq

Bideyiz Oxud

Böyük Dəhnə Orta Zəyzid

Cəfərabad Şəki

Cəyirli

Kənd və qəsəbə tibb məntəqələri:

Aran Aşağı Layısqı

Aşağı Daşağıl Aşağı Şabalıd

Aydınbulaq Fazıl

Babaratma Göybulaq

Baqqal İbrahimkənd

Baltalı İkinci Biləcik

Baş Kəldək Köbər Zəyzid

Baş Küngüt Qaradağlı

Baş Şabalıd Qaratorpaq

Birinci Biləcik Qayabaşı

Bolludərə Qırxbulaq

Cumakənd (Palment yaşayış sahəsi) Qozlubulaq, Qudula

Cunud Oraban

Çapağan Sanca

Çayqaraqoyunlu Suçma

Çələbixan Şin

Daşbulaq Şirinbulaq

Daşüz Şorsu

Dərəcənnət Təpəcənnət

Əliyar Zunud

63. Tərtər rayonu üzrə

Tərtər Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Tərtər Rayon Uşaq Xəstəxanası

Azad Qaraqoyunlu kənd sahə xəstəxanası

Bəyimsarov kənd sahə xəstəxanası

Kənd həkim məntəqələri:

Borsunlu Yuxarı Qaradağlı

Cəmilli Qazyan

Evoğlu Mamırlı

Hacıqərvənd Sarov

Hüsənli Seydimli

Xoruzlu Səhləbad

Qaradağlı Soyulan

Kənd tibb məntəqələri:

Bayandur Kəngərli

Bildirçinli Köçərli

Buruc Yuxarı Qapanlı

Dəmirçilər Qaraağacı

Düyərli Qaynaq

Ələsgərli Rəcəbli

Əskipara Yuxarı Sarıcalı

Güləbatlı Səhləbad

İlxıçılar Şıxarx

İsmayılbəyli Ağkənd

Umudlu Zolgəran

64. Tovuz rayonu üzrə

Tovuz Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Yanıqlı kənd sahə xəstəxanası

Böyük Qışlaq kənd sahə xəstəxanası

Əyyublu kənd sahə xəstəxanası

Qovlar şəhər xəstəxana

Əsrik Cırdaxan kənd sahə xəstəxanası

Düz Qırıqlı kənd sahə xəstəxanası

Xatınlı kənd sahə xəstəxanası

San Tala kənd sahə xəstəxanası

Kənd həkim məntəqələri:

Abulbəyli Əlibəyli

Ağdam Əlimərdanlı

Alakol Hunanlar

Aşağı Quşçu Xatınlı

Aşağı Öysüzlü İbrahimhacılı

Azaflı Kirən

Bozalqanlı Köhnəqala

Cəlilli Qaraxanlı

Çatax Qədirli

Çeşməli Qəribli

Dondar Quşçu Mülkülü

Dönük Qırıqlı Vahidli

Düz Cırdaxan Yuxarı Öysüzlü

Kənd tibb məntəqələri:

Ağacqala Qaradaş

Ağbaşlar Qoşa

Aran Məşədilər

Baqqallı Məşədivəlilər

Çobansığnaq Muncuqlu

Əhmədabad Səfərli

Göyəbaxan Sofular

Hacıalılı Şıxheybət

İsakənd Yoğunbulaq

Koxanəbi

65. Ucar rayonu üzrə

Ucar Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Ucar Rayon Uşaq Xəstəxanası

Qazıqumlaq kənd sahə xəstəxanası

Bərgüşad kənd sahə xəstəxanası

Kənd həkim məntəqələri:

Alpout Qaradağlı

Boyat Qazyan

Əlikənd Lək

Küçəkənd Müsüslü

Qarabörk Yuxarı Şilyan

Qaracallı

Kənd tibb məntəqələri:

Alpı Pirkənd

Bağban Rəstəcə

Yuxarı Çiyni Şahlıq

Xələc Təzə Şilyan

Quləbənd Türkəci

Məlikballı

66. Yardımlı rayonu üzrə

Yardımlı Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Bərcan kənd sahə xəstəxanası

Şəfəqli kənd sahə xəstəxanası

Kənd həkim məntəqələri:

Alçabulaq Honuba

Allar Kürəkçi

Aşağı Astanlı Ostayır

Avaş Şiləvəngə

Bozayran Telavar

Çayüzü Vərgədüz

Ərus Yolocaq

Hamarkənd Zevin

Kənd tibb məntəqələri:

Arvana Qaraqaya

Avun Mirimli

Bürzünbül Osnakəran

Dağ Üzü Pirembel

Ərsilə Porsova

Honuba Şıxlar Separadi

Horavar Sırıq

Köryədi Yeni Abdinli

Qabaqdibi

67. “Yevlax rayon Mərkəzi Xəstəxanası” publik hüquqi şəxsi

68. Zaqatala rayonu üzrə

Zaqatala Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Vərəm Əleyhinə Xəstəxana

Əliabad qəsəbə sahə xəstəxanası

Danaçı kənd sahə xəstəxanası

Yeni Suvagil kənd sahə xəstəxanası

Kənd həkim məntəqələri:

Aşağı Tala Qandax

Bəhmətli Qımır

Car Maqov

Çobankol Mamrux

Danaçı Mazıx

Üçüncü Tala Mosul

Dağlı Muğanlı

Faldarlı Muxax

Göyəm Yuxarı Çardaxlar

Gözbarax Yuxarı Tala

Kebeloba

Kənd tibb məntəqələri:

Aşağı Çardaxlar Lahıc

Bazar Paşan

Cimcimax Sabunçu

Çökəkoba Uzunqazmalar

Dardoqqaz Uzuntala

Ələsgər Yengiyan

Höytala Zəyəm

Kəpənəkçi Zilban

69. Zərdab rayonu üzrə

Zərdab Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Körpükənd kənd sahə xəstəxanası

Məlikli kənd sahə xəstəxanası

Əlvənd kənd sahə xəstəxanası

Kənd həkim məntəqələri:

Bıçaqçı Qoruqbağı

Birinci Alıcanlı Məlikumudlu

Çallı Məmmədqasımlı

Gəlmə Şahhüseynli

Kəndəbil Yarməmmədbağı

Qaravəlli

Kənd və qəsəbə tibb məntəqələri:

Bəyimli İsaqbağı

Dəkkəoba Nəzəralılı

Dəli Quşçu Pərvanlı

Əlibəyli Sarıqaya

Gödəkqobu Şəftəhal

Xanməmmədli Yuxarı Seyidlər

70. Zəngilan rayonu üzrə

Zəngilan Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Vənətli kənd sahə xəstəxanası

Şayıflı kənd sahə xəstəxanası

Alıbəyli kənd sahə xəstəxanası

Məmmədbəyli kənd sahə xəstəxanası

Kənd həkim məntəqələri:

Bartaz Malatkeşin

Cahangirbəyli Rəzdərə

Çöpədərə

Kənd tibb məntəqələri:

Ağakişilər Ağbis

Ağkənd Qazançı

Aşağı Yeməzli Qıraq Müşlan

Babaylı Quyudərə

Baharlı Orta Yemizli

Birinci Ağalı Ördəkli

Canbar Rəbən

Dəlləkli Sarallı Xəşdab

Əmirxanlı Sarıl

Genlik Seyidlər

Hacallı Sobu

Havalı Şatarız

Heyvandarlıq Şəfibəyli

Xumarlı Şərifan

Xurama Tatar

İçəri Müşlan Tiri

İkinci Ağalı Üçüncü Ağalı

İkinci Alıbəyli Vejnəli

İsgəndərbəyli Vəliqulubəyli

Keçikli Yenikənd

Kolluqışlaq Yuxarı Yeməzli

Qaradərə Zəngilan

Qarqulu Zərnəli

71. Təsərrüfat hesablı tibb müəssisələri

Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası

TTY Servis xidmətləri

Respublika Xalq Təbabəti Mərkəzi

“Klinik Servis” MMC

Bakı şəhər 2 nömrəli təsərrüfat hesablı Stomatoloji Poliklinika

Bakı şəhər 7 nömrəli təsərrüfat hesablı Stomatoloji Poliklinika

Stomatoloji poliklinikalar:

Beyləqan rayon Stomatoloji Poliklinikası

Cəlilabad rayon Stomatoloji Poliklinikası

Lənkəran rayon Stomatoloji Poliklinikası

Ağcabədi rayon Stomatoloji Poliklinikası

İmişli rayon Stomatoloji Poliklinikası

Qusar rayon Stomatoloji Poliklinikası

Ağdam Stomatoloji Poliklinikası

Gəncə şəhər Təsərrüfat hesablı 1 nömrəli Poliklinikası

Gəncə şəhər Təsərrüfat hesablı 4 nömrəli Poliklinikası

Gəncə şəhər Təsərrüfat hesablı Diaqnostika Mərkəzi

Sumqayıt şəhər Təsərrüfat hesablı Tibbi Sanitar Hissəsi

Şuşa Təsərrüfat hesablı Poliklinikası

