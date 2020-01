Bakıda ölüm hadisəsi baş verib.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsində qeydə alınıb. Qəsəbə sakini, 1981-ci il təvəllüdlü Vaqif Rəsulovun meyiti yaşadığı ünvanda aşkarlanıb. Meyitin ilkin müayinəsi zamanı V. Rəsulovun narkotikdən zəhərlənərək öldüyü məlum olub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.(Apa)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.