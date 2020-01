Bakıda mağazadan oğurluq kameraya düşdü - ANBAAN VİDEO

Bakıda mağazadan oğurluq edən şəxslər təhlükəsizlik kamerasına düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Xətai rayonunda qeydə alınıb. Həzi Aslanov qəsəbəsində yerləşən İlham Həsənova məxsus ərzaq mağazasından iki nəfər oğurluq edib. Mağazanın sahibi bildirib ki, biri satıcının başını qatıb, digəri isə arağı götürüb və paltosunun yaxasında gizlədib.

İ.Həsənovun sözlərinə görə, həmin şəxslər əvvəllər də bir neçə dəfə onun mağazasından oğurluq edib. O, faktla bağlı hüquq-mühafizə orqanlarına şikayət edib.

Mağaza sahibinin görüntüləri təqdim etməkdə məqsədi onların digər oğurluqlarının qarşısını almaqdır.

