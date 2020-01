"Bəzi deputatlar olur ki, onlar seçilənə qədər görünür".

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bunu Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) Yasamal rayon təşkilatının sədri Tağı Əhmədov deyib.

"Amma seçildikdən sonra seçicilər onun üzünü görmürlər", - T.Əhmədov əlavə edib.

