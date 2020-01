Balıqçının həyatı bir anda dəyişdi - Tora baxanda gözlərinə inanmadı / FOTO

Çin hökuməti ölkə sahillərində xarici ölkəyə məxsus kəşfiyyatçı pilotsuz sualtı aparatı ələ keçirən yerli balıqçılara ümumilikdə 500 min yuen (təqribən 72 min dollar) pul mükafatı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, pilotsuz aparatların hansı ölkəyə məxsus olduğu məlum deyil. Bundan əlavə, Çin hökuməti 2019-cu ildə pilotsuz dəniz aparatlarını ələ keçirən 11 balıqçıya ümumilikdə 400 min yuen pul mükafatı verib.

Qeyd edək ki, hər il mənşəyi məlum olmayan çox sayda pilotsuz aparat çinli balıqçıların toruna düşür.

(publika.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.