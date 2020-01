3 kq narkotik dövriyyədən çıxarıldı

Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi və Bərdə RPŞ əməkdaşlarının əldə edilmiş məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Kürdborakı kənd sakini, əvvəllər məhkum olunan S.Mehdiyev saxlanılıb.

Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, şəxsi axtarış zamanı ondan 19 qramdan artıq marixuana götürülüb. Davam etdirilən tədbirlərlə onun evindən isə əlavə olaraq 1 kiloqram 770 qram marixuana aşkar edilərək götürülüb.



Sabunçu RPİ 13-cü PB əməkdaşlarının əldə edilmiş məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunan R.Mehdiyev saxlanılıb. Şəxsi axtarış zamanı ondan 1 kiloqram 108 qram heroin aşkar edilərək götürülüb.



Bundan başqa Salyan RPŞ əməkdaşlarının əldə edilmiş məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Xurşud kənd sakini V.Mirzəyev saxlanılıb. Şəxsi axtarış zamanı ondan 425 qram marixuana götürülüb.

