"Zirə" klubu növbəti transferini reallaşdırıb.

Metbuat.az klubun saytına istinadən xəbər verir ki, Bakı təmsilçisi Yovan Krneta ilə mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalayıb.



Qeyd edək ki, 27 yaşlı serbiyalı müdafiəçi 2015-2018-ci illərdə "Zirə"nin şərəfini qoruyub. O, həmçinin ölkəsinin "Teleoptik", "Srvena Zvezda", "Sopot", "Radinçki", Ukraynanın "Çernomorets və Yunanıstanın "Levandiakos" klublarında çıxış edib.

