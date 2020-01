Prezident kluba verilən cərimənin azarkeşlərin ödəməsini istədi

UEFA "Latsio"nu 50 min avro məbləğində cərimələyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna İtaliya təmsilçisinin azarkeşlərinin Avropa Liqasının qrup mərhələsində "Renn"lə oyunda (2:1) "Roma salamı" verərək, irqçiliyə dair şüarlar səsləndirməsi olub. Klub prezidenti Klaudio Lotito isə həmin məbləği azarkeşlərə ödətdirmək fikrindədir. O, bununla bağlı baş verənlərdə təqsirkar bilinən 16 azarkeşə məktub göndərib.

Məktubda həmin azarkeşlər 3 min avro məbləğində pul ödəməyə dəvət edilib. Bundan başqa, onlar 3 oyunluq stadiondan uzaqlaşdırılıb.(qol.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.