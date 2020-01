Müğənni Sevda Sanəliyeva sosial şəbəkədə yeni foto paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi sevgilisi ilə birgə fotosunu paylaşıb və onun üzünü ürək işarəsi ilə bağlayıb.

Sənətçiyə sevgilisi ilə bağlı suallar ünvanlayan izlləyiciləri eyni zamanda Sanaliyevanı tənqid ediblər.

Qeyd edək ki, Sevda iki dəfə ailəli olub və iki övladı var.

