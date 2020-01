Yanvarın 27-dən ümumi təhsil müəssisələrində 2019-2020-ci tədris ili üzrə qış tətili başlayır.

Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə, qış tətili yanvarın 27-31 tarixlərini əhatə edir.

Tətildən sonra 6 günlük tədris həftəsi ilə işləyən məktəblərdə fevralın 1-i, 5 günlük tədris həftəsi ilə işləyən məktəblərdə isə fevralın 3-ü dərs günüdür.

