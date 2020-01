Azərbaycanda kirayə mənzil mexanizmi çərçivəsində vətəndaşlara təklif olunacaq mənzillərin aylıq ödəniş Bakıda 411 manatdan, Xırdalanda 333 manatdan, Sumqayıtda isə 297 manatdan başlayacaq.

Bu barədə Metbuat.az-a İpoteka və Kredit Zəmanət Fondundan bildirilib.

Xatırladaq ki, sabah saat 10:00-dan bu mənzillər üzrə elektron müraciətlərin qəbuluna başlanılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.