Bu gün axşam saatlarında Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində yanğın olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı "Azərbaycan Universitetləri" səhifəsi yayıb.

Hadisə yerinə FHN-in yanğınsöndürənləri cəlb olunub.

