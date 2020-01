Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Azərbaycan Neft və Sənaye Universitetində yanğın olması barədə məlumata münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, FHN-in Mətbuat xidmətinin rəhbəri Gülçin Mehdiyevanın sözlərinə görə, yanğın barədə məlumat öz təsdiqini tapmayıb.



"Hadisə barədə bizə məlumat daxil olub, əraziyə yanğından mühafizə bölməsinin əməkdaşları cəlb olunub. Məlum olub ki, ərazidə heç bir yanğın hadisəsi baş verməyib".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.