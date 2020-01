Bakıda daha bir nəfər bıçaqla insanlara hücum etdi - VİDEO

Bakının Nərimanov rayonunda xuliqanlıq zəminində hadisə baş verib.

Metbuat.az bildirir ki, Əhməd Rəcəbli küçəsində yerləşən “Karvan Pub”da mübahisə düşüb. Mübahisə zamanı orta yaşlı şəxs (şəxsiyyəti hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən müəyyənləşdirilir) iaşə obyektindən çölə çıxaraq əlbəyaxa dava edib. Daha sonra o, 90-PC-375 dövlət qeydiyyat nişanlı “Khazar” markalı avtomobildən bıçaq götürərək digər insanlara hücum edərək nalayiq sözlər işlədib.

O daha sonra “Khazar” markalı avtomobilə minərək ərazidən uzaqlaşıb. Əraziyə Nərimanov Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşları gəlib. Şahidlərin izahatı alınıb.

Həmin şəxsin axtarışına başlanılıb.(Apa)

