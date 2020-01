Endokrinoloq 2 meyvəni xəstəyə qadağan etdi – Mədəaltı vəzin düşmənidir?

Mədəaltı vəzin xəstəliyi pankreatit və şişi hazırda geniş yayılır. Rusiyanın Tibb Universitetində bir qrup tələbə 2 həkimin uzun müddətli elmi tədqiqatında iştirak edirlər. Onlar tələbəlik illərində fast foodla qidalandıqlarından mədəaltı vəziləri xroniki iltihab dövrünə yaxınlaşırdı.

Metbuat.az bildirir ki, elmi tədqiqatı aparan həkimlər tələbələrə cəmi 2 meyvədən imtina etməyi tapşırır və iştirakçılar bununla razılaşır. Bunlardan biri sağlamlığın şahı hesab olunan alma, ikincisi isə sitrus meyvələrindən limon, qreyfrut idi.

Endokrinoloq bildirib ki, həftədə 2 ədəddən çox bu meyvələri çiy halda yemək 40 yaşından sonra pankreatiti qaçılmaz edəcək. Xüsusən almanın qış sortlarından imtina etmək lazımdır. Hesab edilir ki, bu 2 meyvədə mədəaltı vəzi qişasını zədələyən qıcıqlandırıcı maddələr var, eləcə də ferment ifrazını pozur. Bu da həzm traktına mənfi təsir edir.

Bir qrup həkim isə mədəaltı vəzi xəstəliklərində almanı qabıqsız və sobada bişirdikdən sonra yeməyə icazə verir.

