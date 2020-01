Tanınmış aparıcı Cavid Gül nişanlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aparıcı özü şəxsi Instagram hesabında yazıb. Sevgilisi ilə nişan üzüklərini çəkib paylaşan Cavid bunları qeyd edib:

"Cavid əldən getdi. Nərgiz nə yaxşı ki, varsan həyatımda".

