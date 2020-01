Yanvarın 21-i ABŞ-ın Finiks şəhərinin Yanğın müdafiəsi şöbəsinə üç uşağın suda boğulması ilə bağlı müraciət daxil olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə yerinə gələn hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları yeddi aylıq qızın, həmçinin, onun iki yaşlı bacısının və üç yaşlı qardaşının meyitlərini aşkar ediblər. Onları öldürməkdə şübhəli bilinən 22 yaşlı anaları Reyçel Qenri şəhər həbsxanasına gətirilib.

Qadın üç qətldə ittiham olunur.

R.Qenri artıq törətdiyi dəhşətli əməli etiraf edib.(oxu.az)

