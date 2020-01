Bakıda qadın mənzildən 53 min manatlıq oğurluq edib

Bakıda mənzildən 53 min manatlıq oğurluq olub.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə paytaxtın Xətai rayonu R. Quliyev küçəsi ev 8-də qeydə alınıb. Bakı şəhər sakini Rəna Məmmədovaya məxsus mənzilə daxil olan naməlum şəxs evdən 500 dollar, 60000 rubl, 200 manat və 50000 min manat dəyərində qızıl-zinət əşyaları oğurlayıb.

Qadına ümumilikdə 53 min manat ziyan dəyib.

Faktla bağlı Xətai rayon Polis İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 177.2.3-cü ( oğurluq, yaşayış sahəsinə, habelə binaya, anbara və ya başqa saxlanc yerlərinə qanunsuz daxil olmaqla törədildikdə) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.

Hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən aparılan əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində şəhər sakini, 1983-cü il təvəllüdlü Solmaz Alıyeva şübhəli şəxs qismində saxlanılıb.(Apa)

