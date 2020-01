"Çelsi" "Arsenal"la bərabərə qaldı, "Mançester Siti"dən qələbə

İngiltərə Premyer Liqasında 24-cü tura start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə 6 qarşılaşma keçirilib. “Mançester Siti” “Şeffild Yunayted”in qonağı olub və 1:0 hesabı ilə qalib gəlib. Digər matçda “Çelsi” doğma meydanda “Arsenal”ı qəbul edib. Dörd qolun qeydə alındığı bu oyunda qalib müəyyənləşməyib - 2:2.

21 yanvar



"Aston Villa" – "Uotford" - 2:1

Qollar: Luis, 68. Konsa, 90+5 – Dini, 38



"Bornmut" – "Brayton" - 3:1

Qollar: Uilson, 36, 74, Qross, 41-avtoqol – Muy, 81



"Kristal Pelas" – "Sauthempton" - 0:2

Qollar: Redmond, 22, Armstronq, 48



"Everton" – "Nyukasl" - 2:2

Qollar: Kin, 30. Levin, 54 – Lejen, 90+4; 90+5



"Şeffild Yunayted" – "Mançester Siti" - 0:1

Qol: Aquero, 73



"Çelsi" – "Arsenal" - 2:2

Qolllar: Jorjinyo, 28-pen, Aspilikueta, 84 – Martinelli, 63. Belyerin, 87

