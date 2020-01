Rusiyanın Sverdlovsk vilayətində nadir rast gəlinən zümrüd tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, zümrüd bölgədə yerləşən Mariinsk mədənində aşkar olunub. Çəkisi 0,5 kiloqram olan zümrüdün qiyməti təxminən 55 min dollar dəyərindədir.

Qiymətli daşın yerin 260 metr dərinliyində tapıldığı bildirilib. Zümrüdü tapan şəxslərə pul mükafatının verilməsi nəzərdə tutulub.

(publika.az)

