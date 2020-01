Məşhur müğənni və aktrisa Cenifer Lopez ziyafətə 9 milyon dollarlıq zinət əşyası taxıb.

Metbuat.az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, Hollivud ulduzlarını bir araya gətirən SAG (Ekran aktyorları birliyinin mükafatı) mükafat gecəsi Los-Anclesdə keçirilib. Gecədə ən diqqət çəkən məşhur sima Cenifer Lopez olub. Beli açıq, qara uzun libas geyinən aktrisanın zinət əşyaları göz qamaşdırıb.

Aktrisanın brilliant dəsti ilə birlikdə geyiminin qiyməti 9 milyon dollar dəyərində olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.