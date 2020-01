Misirin 3-ci liqa təmsilçisi "6th October" 75 yaşlı futbolçu Ezz El-Din Bahaderi transfer edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, onunla imzalanan müqavilənin detalları açıqlanmayıb. Bahadir meydana çıxacağı təqdirdə, ən yaşlı peşəkar futbolçu olacaq.



Qeyd edək ki, hazırkı rekord İsrailin 4-ci liqa təmsilçisi "Or Yehuda"in sabiq oyunçusu Hayikə (73 yaş) məxsusdur.

