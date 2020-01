Terrorçuları maliyyələşdirən azərbaycanlı tutuldu – Əməliyyatdan VİDEO

Qazaxıstan Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin keçirdiyi əməlliyyat zamanı terroçularla əlaqədə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Almaty.tv” məlumat yayıb. Yayılan məlumata görə, saxlanılan şəxslərdən biri azərbayanlıdır. O, Türkiyədə terror təşkilatlarını maliyyələşdirmədə şübhəli bilinir.

Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl bir qrup şəxsin yerli sahibkarlardan pul tələb etmələri barədə məlumat yayılıb. Yayılan məlumatlardan sonra əməliyyat keçirilib. Keçirilən əməliyyat zamanı bir şübhəli biznesmenin “Toyota” markalı maşınında pul alarkən tutulub.

Hadisənin görüntülərini təqdim edirik.(baku.ws)

